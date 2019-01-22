للحربِ بقية.. (أطلعْ وبان عليك الأمان)

1-

إذا كنا نتحدث عن مليشيات فلا شك أننا نقصد أن ثمة حربا لم تنته بعد، هكذا إذا عندما نتحدث عن المليشيات في العاصمة طرابلس، التي تتزود بالمال فالسلاح كي تعيش وتعيش كي تحارب، السؤال الأول والأخير من أين لها القدرة على أن تعيش، أي من ذا الذي يزودها بالمال فالسلاح؟.

والإجابة أياً كانت فلن تخرج عن أن من يمنحها العيش هو صاحب هذه المليشيا أو تلك بمعنى ما، هذا قبل أما بعد فإن هناك مانحا داعما لصاحب هذه المليشيا التي لا يمكن نزع سلاحها إلا بإرادة من يمنحها أن تكون.

هذه البديهيات التي يدركها أكثر المهتمين وأصحاب الشأن تستبعد عندما يلعلع الرصاص وتتكلم المدافع، كما يستبعد صاحب المصلحة عادة في الحروب الأهلية التي تتحول إلى مجرد حرب شوارع، كما حرب أولاد الشارع الواحد أي مجرد عبث أبناء البلاد وغبائهم طبعا، وطبعا تغيب مسألة أن المليشيات الأهم والأطول عمرا عادة تكون مليشيات العواصم التي حين تسكت المدافع فيها تنتهي الحرب أو تكون مجرد تمرد.

المسألة الليبية تبدو الساعة كما حرب حول العاصمة، ولو كانت في شكل عراك عند أقصى حدود البلاد أو عدوان على سوق الذهب في زليتن، أما لماذا العاصمة فذلك مؤشر هام على وحدة البلاد بالفعل، أما بالقوي فالبنك المركزي في الحال الليبي علامة هذا التحارب حول العاصمة، من أطراف يبدو المستقبل بالنسبة لها كماضي فجر ليبيا ما لم يظهر كفجر البتة بل كظلام غاص في ظلامه، وفي ناحية أخرى فإن من يعتقد في المستقبل أي مستقبله كعبته طرابلس التي هي ساحة/قلب ليبيا حتى يبان الخيط الأبيض من الأسود.

2-

إذا كنا نتحدث عن مليشيات فإن ليبيا ليست على الطاولة التي يحلم أطراف يجلسون على كراسيها بما حدث في غرب البلاد والآخرون بما حدث في شرقها، دون أن يهتم أو يريد أحد أن تكون ليبيا على الطاولة باعتبارها بلاد مختلفة معطياتها وواقعها عما حدث في غربها وفي شرقها.

ودليل ذلك المسكوت عنه أن وزير داخلية طرابلس يبشرها بألا أمن، فيما المبعوث السامي يبشر الليبيين بالحرب الحارقة الخارقة! موكدا أن المسئولين الحاليين هم قادة وسبب ما يبشر به، وأما المفصح عنه أن المليشيات هي الأداة الفاعلة والقادرة على تنفيذ ما يُبشرُ به.

البشارة بتدهور الأمن وتفاقم ذلكم ترسل في المؤتمر الصحفي من قبل رجل الأمن وفي الإحاطة من المبعوث السامي لمجلس الأمن، وتأتي تلكم البشارة لتغطي على ما بشرت به ليبيا بأن ربيع 2019م ربيع ليبيا المتحقق بمؤتمر وطني وانتخابات قادمة لا محالة، أي البشارة التالية تجب ما قبلها والاقتتال اندلع في جنوب العاصمة حيث لا عاصم اليوم من الفيضان الجارف أو هكذا قيل في بشارة/ آغا سلامة.

3-

طبعا لا أحد يفصح عن ماهية المتقاتلين حاليا في طرابلس الغرب لأنه لا أحد يريد أن تفضح صلته بهذه المليشيا أو تلك، حتى المبعوث السامي يسمو عن أن يكون الكشاف، وعند الحديث عن مفاوضات أو اتفاقات وقف إطلاق نار لا يفصح عن هوية هؤلاء المتفاوضين ثم المتفقين كما لم نعرف البتة هوية (فجر ليبيا)، ويبان وكأن ليس ثمة مسئول عما يحدث وبالتالي ما سيحدث.

والسؤال الذي يتبادر للذهن ما علاقة مثلث: السراج، باش آغا، المشري بما يحدث في طرابلس العاصمة، هؤلاء الذين نعرف هويتهم كخصوم لطرف آخر من ناحية، ونعرف منهم باشا آغا والمشري كقادة لفجر ليبيا، لكن من ناحية أخرى لا نعرف هل هم قادة لمليشيات ما تواجه مليشيات أخرى كاللواء السابع ما لا هوية له البتة حتى الساعة. بالتالي لا نعرف أهداف المتقاتلين الذين يظهرون كعبثيين ليس إلا، وكأن هناك إرادة توكيد عبثية الحرب فقط من كل طرف، حتى من السيد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة التي مهمتها الأساس الحفاظ على الأمن والسلام.

وبالتالي تبقى أهداف المتقاتلين كهويتهم مجهولة مثلما الطائرات المجهولة التي تُمطر ليبيا منذ ما يقارب العقد، وتبقى المسألة الليبية محلك سر وكل يجر البلاد نحو ما لا مقدرة لها عليه. وبين 1969 م/2019م ولنصف قرن تعيش ليبيا حروبا خارجية وداخلية يتساقط فيها شبابها دون طائل حتى الآن، وتبقى للحرب بقية.