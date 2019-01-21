(سكريبت)

فيما كنت كالعادة متشمسا، مع أصدقائي في الركن الشرقي بنادي الملاحة، دعاني صديقي (لكريك) إلى رحلة بحرية في قاربه (حليمة) لصيد السمك.

علقت سمكة في خيط أمسكت به، واحترت، كيف أتعامل معه، وفيما ظللت أفكر مترددا خطف أحدهم الخيط من قبضتي، وقال غاضبا: "مش هكي! يا بني آدم".

أنا في الواقع لم افعل شيئا ولا هو أيضا، سوى أنه سحب الخيط إلى أن وصلت السمكة حافة القارب، فرفعها. وبعد أن سقطت السمكة البائسة تتخبط بين أقدامنا فوق سطح القارب، وقف كمقص مفتوح؛ ممسكا منتصفه بذراعيه ونظر إلى قائلا بلوم: "كادت السمكة أن تضيع بسبب رعونتك يا غزال!". نظرت إليه ساخرا وبحنق مكبوت، وقلت في سري قبل أن ينطلق لساني: (برا شينكه)".

منذ تلك العشية أفنيت خمسة عشر عاما ألهث وراء الأسماك هاويا ثم محترفا، وكتبت عنها ستة كتب متخصصة، يكاد مجالها أن يكون هو الأكثر تخصصا في اللغة العربية، لأنني ببساطة شديدة، من بعد هواية صيد السمك امتهنته وترجمت من أجل ذلك الكثير مما كتبه العلماء والمتخصصون عن الحياة البحرية وعلوم الأحياء البيئية.

كتبي، وعدد من أوراق بحثية تحدثت عن الأسماك وبيئتها، وسلوكها وأنواعها وطرق صيدها، بل وحتى طرق طهوها، فكانت أكثر قربا من الواقع! فليس هناك صياد سمك في ليبيا يتقن البحث المتخصص، وسلك المنهج العلمي في تقديم المعلومة، وليس هناك في ليبيا باحث أكاديمي امتهن صيد السمك.

الآن، بعد خمس وثلاثين سنة، وجدت نفسي أعمل في التلفزيون، ودار جدل بيني وبين أحد المتخصصين في هذه الصناعة ليؤكد، بإصرار، أن إعداد المادة التوثيقية يسبق كتابة النص، فرضخت لأنني أجهل هذه الصنعة، ولكن المنطق فرض عليَّ أن أبحث وأتأكد من ذلك، وفيما كنت أفكر في هذا الموضوع، في طريق عودتي من مقر عملي، وجدت نفسي أمام مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب، فدخلتها، واتجهت إلى ركن الفنون وخرجت منها بحوالي عشرة كتب عن السينما والتلفزيون والإخراج والسناريو وكتابة (السكريبت) والفنون ذات الصلة، تماما مثلما فعلت في شأن (الحوت وزفرته).

قرأت في الليلة نفسها كتابا عنوانه "كيف تصنع فيلمك الأول؟" أعده مخرجان هما (تروي لانير وكلاى نيكولاس) وترجمه الدكتور عاطف معتمد عبد الحميد. بصفحات هذا الكتاب الأولى وجدت النص التالي: "بمجرد أن يولد لديك السيناريو ستتمكن من تحديد موقع التصوير وهو المكان الذي ستقوم فيه بالتحكم في الإضاءة والصوت، وسيُلزمك نص السيناريو بتحديد قصتك وصياغة ملامحها.... إن النص علامة حقيقية في مدى جديتك في صناعة الفيلم" يعني النص قبل المادة.

ويقول كتاب آخر، عنوانه تأملات في السينما الوثائقية المصرية، لمؤلفه أحمد فؤاد درويش: "... أن الفيلم الوثائقي هو الفيلم الذي يختار من الواقع حدثا أو مناسبة، أو من الفنون التشكيلية، بحيث يُحوّل هذا الحدث الواقع المُعاش حاليا أو واقعا ماضيا أو متخيلا أو مستقبليا إلى سينما ليست خيالية بالكامل، وليست واقعية تماما، لأن المخرج وكاتب السيناريو والمونتير ومؤلف الموسيقى التصويرية ومهندس مزج الأصوات، يتدخلون بفكرهم وخيالهم للوصول لعمل اسمه الفيلم الوثائقي..". ويعد المخرج، والمفكر اليساري الإنجليزي (جون جريرسون) هو الرائد الأول للفيلم الوثائقي، ويُعرفه بأنه فيلم تسجيلي يعالج الأحداث الواقعية بأسلوب في خلق فني ومعالجة خلاقة للواقع.. وبالإمكان القول أن تطور صناعة السينما دفعت بالفيلم الإخباري إلى تسجيلي ومنه إلى الوثائقية، بمعني الواقع مضافا إليه إبداع المخرج".

والمفكراليساري (جون هيوارد) في كتابه (الفيلم في معركة الأفكار): "الفيلم التسجيلي يُغطي المساحة التي من الصعب تحديدها، يتعامل مع كل شيء على الأرض أو في أعماق الحياة؛ إن موضوعاته الممكنة تمتد مع كل تقدم في معارف الإنسان". واصلت قراءاتي وكلها تؤكد أن نجاح إخراج الفيلم يعتمد بالدرجة الأولى على فهم المخرج للنص وتوظيف ثقافته في تقديم العمل، وفوق ذلك كله الموهبة وهي التي يمنحها الله لمن يشاء.

ويُعد الإيطالي (بازوليني) من أنجح المخرجين، وهو شاعر ومفكر وكاتب، بل يُعد ظاهرة ثقافية استثنائية لأنه تميز في عدة مجالات مثل الصحافة والفلسفة واللغة والكتابة الروائية والكتابة المسرحية والإنتاج السينمائي والرسم والتمثيل والسياسة؛ ولكنه لم يمارس صيد السمك!

أعترف أنني لم أواصل قراءة بقية الكتب، فلقد وضعت رجلا فوق أخرى، وقررت أن أخوض التجربة بأبعادها كافة، ولذلك بحثت عن مدارس أو معاهد لدراسة الإخراج التلفزيوني، تقدم دورات متخصصة في مواضيع العمل التلفزيوني كافة، واتصلت بأحد المعاهد وبدأت، بالفعل، في دراسة هذا التخصص؛ فما زال عمري في أوله، فأنا لم أحتفل بعد بعيد ميلادي الخامس والسبعين بعد!