دستور طُروادة البرلمان

يتبلور في ليبيا المنقسمة على نفسها النزاع السياسي في رؤيتين: ما يمكن تسميتها بالبرلمانية ورهانها في حالة رفض الدستور على البديل، وهو الانتخاب المباشر لرئيس مؤقت يمتلّك سلطة تنفيذية واحدة. الرؤية المقابلة ما تمكن تسميتها بالدستورية وأداتها الاستفتاء العام على الدستور قبل الانتخاب.

اللجوء إلى الاستفتاء يعزّزه افتراض مشكوك فيه، فحواه: أن أبسط طريقة لمعرفة ما يريده الناس هى أن تسألهم. وبهذا المعنى يكون الاستفتاء العام بصمة الديمقراطية المباشرة المتبقية في الديمقراطيات التمثيلية الحديثة. فيكون إجراؤه بديلاً عن الانتخابات، أو مُسبّقاً عنها. فالاستفتاء العام أداة أو وسيلة لإشراك الشعب في اتخاذ القرارات، والحسم في قضايا جوهرية و مصيرية ومركزية تواجهها الأمة كاعتماد دستور يؤسس للدولة وهو مالم ينجح في ليبيا الاستقلالية 1951 ـ 1969 في أن يكون ضامنا للديمقراطية. أو تبدّدها في الانقسامية المجتمعية وهو الحاصل في ليبيا منذ 2011.

وفي الوقت الذي يختار فيه الناخب في الانتخابات العادية ممثليه "البرلمان، الحكومة، الرئيس" لينوبوا عنه في اتخاذ القرارات في القضايا العامة، يقوم المواطنون "الناخبون" عبر الاستفتاء العام بالتصويت بالإجابة عن السؤال الموجه إليهم بشكل عام بكلمة نعم "موافق" أو لا "غير موافق"، دون الدخول في التفاصيل. وتجري عملية التصويت في الاستفتاء بنفس صورتها في انتخابات الديمقراطية التمثيلية "سرية، عامة، متساوية".

من إيجابيات الاستفتاء العام تعويض تغييب مؤسسة السلطة بالاعتراف عملياً بحق وقدرة المواطن على بلورة رأيه وإلى حدٍّ ما اتخاذه قراره بملء إرادته. كما أنه يعتبر عنصراً ديمقراطياً هاماً، يزيد من المشاركة السياسية والوعي بالمواطنة. أما السلبيات فيمكن إجمالها في: ـ إساءة استعماله لأغراض التسييس، والتلاعب في صياغة الأسئلة، وأن إمكانية التعبير عن الرأي فيه محدودة "بنعم أو لا". فلايمكن الوصول من خلاله إلى إجابات قاطعة، ومحددة، بسبب تعقيد القضايا المطروحة في الاستفتاء التي تكون غالباً معقّدة ومركبّة إزاء بساطة الوعي المجتمعي وضموره بانعدام وسائل التثقيف.

تلوّح الرؤية البرلمانية الليبية بمخاطر الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات الرئاسية بأن نتائجه قد تزيد من حدة الصراعات، فتؤدي إلى انقسام بين الفئات المجتمعية وتفاقم اختلاف توجّهاتها. وتحت إلحاح من البعثة الأممية والدول الغربية النافذة أصدر البرلمان قانونه بإجراء الاستفتاء بعد مماطلة استغرقت مايقارب العام و كان المفترض أن يحيله إلى المفوضية للتنفيذ توافقيا مع مجلس الدولة دون شروط إجرائية ، ولكن حدث أن اشترط أن يكون التصويت موزعا على الدوائر الثلاث بدلا من دائرة واحدة في ليبيا كلها، واشترط أيضا الحصول على نسبة 50% زايد واحد في كل دائرة، والهدف تحقيق ضمان خصوصية انتخابية موهومة لإقليم برقة.

مسعى القوة الجهوية النافذة في البرلمان المعطل نفسه عن العمل في طبرق ليس ضمان الأقاليمية وحقوقها، التي لاتعززّها استبيانات مُدّققة ولا استطلاعات رأي محايدة. لكن الهدف الأبعد هو أن تكون نتائج الاستفتاء حجباً للثقة عن المؤسسة البرلمانية المصطنعة بصورية انتخابات أملتها الاستثنائية والمؤقتية في الراهن الليبي فيما يبدو لتعويق المسار السياسي، وهي الشُبهة التي أكدتها العقوبات الأوروبية والأميركية السارية على رئيسه كونه المُعطل الأساسي للبرلمان المٌعطل نفسه في الشرق الليبي.

اتفاق الصخيرات الذي مدّد شرعية البرلمان بعد انتهاء مدته الانتخابية، وضع الاستفتاء المسبق على الدستور قبل الشروع في انتخاب رئيس الدولة. ومالم يكن في الحسبان هو وجود دائرة دستورية في المحكمة العليا أبقى عليها العهد الدكتاتوري السابق 1969 ـ 2011 وهو ينسف كل ماله علاقة بالدستور في ديمقراطيته المباشرة والفوضوية. وأمامها تقدّم عضوان من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وعضو عن مجلس النواب "بنغازي" وعضوان عن المجلس الأعلى للدولة بمذكرة طعن دستوري إلى دائرة الطعون الدستورية بالمحكمة العليا عبر محامٍ أمام المحكمة العليا. وشمل الطعن التعديلين الدستوريين "10 و11" وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور بعد إقرارهما من مجلس النواب. وقد أفاد الطاعنون بأن الدائرة الدستورية المذكورة قبلت أسباب الطعن. إلا أن قاضياً بالمحكمة العليا شكّك في صفحته على الفيس بوك قبولها الطعن المقدم من المذكورين آنفاً ضد قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب باعتبار أن المحكمة العليا متوقفة عن الفصل في كافة الطعون بقرار صادر عن جمعيتها العمومية بالمخالفة للقانون.

عندما تُرهن القرارات الأكثر أهمية وتاريخية كإصدار الدستور بالاستفتاء العام، تصبح أولوية ومبدئية المؤسسات التشريعية والتنفيذية على المحك. ولكن حينما يتخلى المشرع عن مسؤوليته، يلجأ إلى الاستفتاءات العامة، التي غالباً ماتكون نتائجها بمثابة حجب الثقة عن المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، حتى التي أظهرت صوريتها واصطناعها وعدم مسؤوليتها كما هو الحال في ليبيا منذ ثماني سنوات. تكرار الهشاشة المؤسسية يجعل من الصعب عدم تكرار نوبات الاستفتاءات: صداع الديمقراطية.