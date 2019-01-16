النضج السياسي خارج السلطة (1)

"امتى شفت الشمس آخر مرة"

مصطفى الزائدي

يظهر أن ذاكرتنا الليبية سريعة النسيان، فهناك مناسبات عدة تستحق منا ان نتذكرها، وان نكرم رجالاتها، إلا أننا في غفلة كاملة عنها. يحضرني هنا ما كتبه السيد حسن الأمين في الذكرى الثانية لوفاة المناضل الحقوقي المرحوم محمد بن حميدة. يقول حسن الأمين:

"يبدو أن الأحداث المفجعة التي يمر بها الوطن قد أنستنا ذكرى رحيل رجل رائع ومناضل من الطراز الأول... والذي حلت الذكرى الثانية لرحيله منذ أيام. إنه المناضل محمد بن حميده الذي غادرنا وهو يحلم بوطن يتسع للجميع. وطن يسوده الأمن والرخاء وينعم شعبه بالحرية. إلى جنة الخلد يا محمد. ومشروع الوطن الذي عملت من أجله سيتحقق باذن الله (وإن طالت المعاناة)".

لا أذكر فيما اذكر إن تحدثنا عن مناضلينا الذين غادرونا وهم جميعا يحلمون بوطن يتسع للجميع. لا يقصي أحدا. ولا يسوده رأي واحد... ينعم فيه شعبه بالحرية في إطار قانون يحمي هذه الحريات ويدافع عنها. لا أذكر أننا كتبا في ذكرى رحيل المرحوم منصور رشيد الكيخيا الذي تآمرت عليه الحكومة المصرية، والتي ... ومن المفارقات المؤلمة... أنها كانت تستضيف حينها المؤتمر السنوي للرابطة العربية لحقوق الإنسان، وقدمته "هدية" لنظام القدافي الذي غيبه كما غيب الكثيرين من معارضيه في السابق. ومن قبله جاب الله مطر الذي أيضا كان ضحية مؤامرة المخابرات المصرية مع نظام القذافي، انتهت بتغييبه في سجون "النظام الجماهيري البديع". والدكتور الوديع المرحوم عمرو النامي خريج كامبردج وزميل النيهوم في جامعة بنغازي، الذي قال فيه الدكتور المرحوم عمر التومي الشيباني رئيس الجامعة الليبية الأسبق "النامي رجل صلب لم يخضع يوما ولم ينحنِ..."، وقال فيه المؤرخ والسياسي الليبي، وآخر وزير للتعليم في النظام الملكي السيد مصطفي بعيو "يجب أن نعرف أننا نتحدث عن خير الرجال في ليبيا اليوم"، وقال فيه المفكر الكويتي الدكتور عبد الله النفيسي "إن الدنيا لا تساوي بعرة كبش إن لم يعطها معنى رجال أمثالك". والمرحوم محمد مصطفى بن رمضان الكاتب والإعلامي، الذي هجر بلاده خوفاً من بطش القذافي، وعمل في عدة مجالات إعلامية انتهت به في القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية في لندن، وأنهى القذافي حياته غيلة أمام مسجد لندن عقب صلاة جمعة، ومن بعده المحامي والحقوقي محمود بن نافع الذي اشتهر بقوله "إذا كانت هناك ثمة حرية يتكلم عنها القذافي، فهي حريته المطلقة، في إهدار حقوق المواطن الليبي، وانتهاك حرياته، الأساسية والسياسية". والكثيرون غيرهم الذين لا يتسع المجال للحديث عنهم. هؤلا العظماء من رجالات ليبيا لم يكونوا أعداء للقذافي بل كانوا أعداء لنظامه، ولم يعادوا نظامه لمآرب شخصية بل من أجل ليبيا. لكن القذافي اتخدهم أعداء وعمل على مطاردتهم داخل بلادهم وخارجها، وبالتالي عاداهم مصطفي الزائدي ومن على شاكلته، فأين مصطفي الزائدي من هؤلاء؟!!!

لقد اعترفت اللجان الثورية بعملية التصفيات التي تقوم بها في حق المعارضين في الخارج (والداخل)، إذ صرح السيد موسى كوسة في مقابلة مع صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 10 يونيو 1980 بأن اللجان الثورية هي التي نفذت اغتيال محمد رمضان ومحمود نافع مؤكدا أن التصفيات ستتواصل على الساحة البريطانية. كما صادقت اللجان الثورية، بتحريض من معمر القذافي، في ملتقياتها على برنامج التصفيات الجسدية، وزرعت العملاء في مختلف مدن العالم لملاحقة كل من له موقف معارض. وكانت التعليمات تقول: إذا لم تستطيعوا قتل رؤوس المعارضة فاقتلوا كل من ينتقد النظام ولا يرغب في العودة إلى الجماهيرية.

حددت مهام اللجان الثورية في بنود رئيسية أبرزها:

• تحريض الجماهير على ممارسة السلطة.

• ترسيخ سلطة الشعب.

• ممارسة الرقابة الثورية.

• تحريك المؤتمرات الشعبية.

• ترشيد اللجان الشعبية وأمانات المؤتمرات.

• حماية ثورة الفاتح العظيمة والدفاع عنها والدعاية لها.

قد تكون هذه المهام مشروعة لتنظيم سياسي يسعى إلى تحقيق أهذاف نفترض، جدلا، أنها لصالح الشعب كما يرد في بياناتهم. لكن السؤال: هل كان يتم هذا عن طريق مشروع على أرضية تتلاقح فيها المشاريع والآراء المختلفة؟ أم يلزم تحقيقه تكميم كل رأي مخالف وقتل كل معارض؟ إجابة هذين السؤالين تبين بجلاء ووضوح لماذا عارض الكثيرون من الناشطين "توجهات النظام الجماهيري البديع"، ولماذا كانت هناك مبرارات حقيقية للانتفاض على هذا النظام حين سنحت الفرصة التي يحلو لأنصار "النظام الجماهيري البديع" نعتها بالمؤامرة، ويرى المنتفضون أنها ثورة حقيقية على نظام استبدادي أعاق حركة المجتمع وسحب البلاد والمواطن إلى هوة التخلف، ويرون أن أعداء الثورة قد استطاعوا سرقتها، وأن دخول النيتو عليها... رغم دعمه الذي لم تكن لتنجح لو لم يتدجل ... لم يكن بيد من قاموا بها، بل كان لحسابات تلك الدول، وما كان أصحاب المصلحة في قيام الثورة قادرين على منع النيتو من التدخل حتى لو أرادوا ذلك. فالنيتو لا يتدخل من أجل الشعوب، ناهيك عن تلاقي مصالحهم مع مصالحه، ولأنهم الأكثر قدرة فقد كانت الكلمة الفصل لهم في نهاية الأمر.

كلما رأيت الدكتور مصطفي الزائدي – وهو من أقطاب اللجان الثورية (بل تولى رئاستها بعد موت المجدوب) في إحدى القنوات أو الجرائد الإلكترونية أو سمعت اسمه، يتبادر إلى ذهني شخص عزيز لم أعرفه إلا في العالم الافتراضي هو المرحوم محمد بن حميدة، الذي بدأ به هذا المقال، وطبعا علاقة بن حميدة في سجالاته الطويلة مع الزائدي وتعريته ملأت أهم المواقع الليبية على الانترنيت في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وأقصد موقع ليبيا وطننا الذي أسسه وأشرف عليه الدكتور الفاضل إبرهيم أغنيوة، وموقع ليبيا المستقبل لصاحبه الرائع حسن الأمين. وأتذكر حكاية الطالبين السيد الهادي الغرياني والسيد أحمد شلادي اللذين نال منهما مصطفي الزائدي في ألمانيا ما ناله منهم. ولولا القدر، ما كان لهما أن يخرجا من ذلك البيت الذي عرف ببيت الشعب بمدينة بون الألمانية، في حين أنه كان وكرا من أوكار مجرمي وسفاكي اللجان الثورية التي ذهبت غير مأسوف عليها. يمكن الاطلاع على قصة هذين الشابين كمثال لممارسات اللجان الثورية في ثمانينات القرن المنصرم على الرابط (مصطفي الزائدي وجريمته في ألمانيا) وكذلك الرابط (كن كما عرفناك "أسدا" يازائدي!).