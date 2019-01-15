دبابيس: (3) فطرة عجز وسلبية..!

ما هو الشيء الذي يشدنا إلى الغروب!؟.

قد يكون السلطان العثماني الأخير وحيد الدين محمد السادس بعد أن رُميَ في الريفيرا الإيطالية حياً، قد أوصى بقائمة عوائق وعراقيل لنا كما أوصى بدفنه في الثرى الدمشقي، وقد يكون فلاسفة أوروبا ومفكروها من ضمن انشغالهم بأعمال النهضة ببلدانهم، قد انشغلوا بصناعة القيود لنا، فقد يكون ديكارت أو سارتر أو هوسرل أو فوكو أو مونتيسكيو أو غادامير‏ أو هيدجر، أو كل هؤلاء مجتمعين تآمروا علينا كأننا غرماؤهم لصغر عقولهم وسود نواياهم، أو قد يكون أي شيء غير منطقي وغير عقلاني نختلقه ونسلم به، ونجعله شماعة نعلق عليها فشلنا، ثم نعود للنوم بهدوء في الظلمة التي اعتدناها.

بصراحة وموضوعية. يخيفنا السؤال عن ماهية أي شيء يرتبط بنا لأنه يحيلنا جبراً إلى السؤال عن الهوية، وسيجرنا على وجوهنا إلى السؤال عن الفكر ومنه (على طول) على كوجيتو ديكارت المعتق (أنا أفكر إذن أنا موجود)، فتورطنا في الفكر أزمة نخشاها ونهرب منها ولا نطيقها، لأنها تفرض علينا رؤية تفصيلية وتحليلية لم نعتد عليها ولا تناسبنا بعد زمن طويل من تداول الأفكار والقناعات والرؤى والآراء الجاهزة (المسلفرة) لانهائية الصلاحية!.

الحقيقة.. غروبنا وهن وأنيميا عزم متوطنة فينا.. وحالة مرضية ممتعة استطبناها وألفناها، وصارت جزءًا من شخصيتنا!.

غروبنا الدائم وغرقنا البائس وحالتنا المزرية نتاج تورطنا في اتجاهات فكرية شائكة، لا يمكنها بأي حال إلا أن توصلنا إلى الهاوية، ذاك أو هذا (أو مزيجهما) المكان البدائي الدفيء البسيط الثابت الذي اعتدناه، وجعلناه خيارنا السرمدي لأننا متخوفون وخائفون من التغيير، فشيطاننا الفكري وغريمنا الأبدي هو التغيير، وللأسف هو قدرنا وجوهر حياتنا والثابت الوحيد فيها!.

إن ما نؤمن به ونركن إليه ونحياه ونكافح من أجله هو بلا شك نتيجة تفكيرنا، فإن كنا نفكر خطأ وننتهج آلية خاطئة في التفكير، أو واجهنا العجر في إدارة تفكيرنا، فبكل تأكيد سنصل إلى نتائج خاطئة، وسنؤمن بالخطأ الذي صنعناه بتفكيرنا، إن الأمر كله يتعلق ويعتمد ويبتديء بطريقة تفكيرنا، والتغيير أيضاً متصل ومرتبط بطريقة تفكيرنا فيه وله وأثناءه!.

لذا يجب أن نقهر كرهنا الطبيعي للتغيير، ونذعن للفطرة فينا، ونتعلم التكيف السريع مع التغيير واحتضانه، ونبدل طريقة تفكيرنا فيه، بدلاً من مواجهته ومقاومته والوقوع تحت قدميه، فالتغيير وحده هو الثابت الوحيد في الحياة، فكل ما فينا وحولنا يطاله التغيير ويبدله، حتى أجسادنا وأفكارنا ومشاعرنا وشعرنا رؤوسنا لا نستطيع أن نمنع التغيير من تغييرها كما يشاء هو لا كما نشاء، ولكن ما نستطيعه هو إدارة وتوجيه وتهذيب التغيير.

إن الكم الكبير من التراجيديات الفاشلة المعادية والمناكفة للتغيير، تمثل دليلا ومؤشرا على حدوث التغيير ونجاحه، وهي وضع إنساني طبيعي ومتوقع في أي زمان ومكان، وهي بلا شك نتائج فاضحة لدوامة متعاظمة من أخطاء التفكير والسلبية، التي يراهن عليها الكثير من العوام والنخبة كذلك، فاختيار السلبية تعبير لا واعٍ يصدر عن بعض البشر أثناء مواجهتهم للتغير واصطدامهم به، بعدما اعتادوا الركون إلى دعة الماضي المألوف وبساطته، والاختباء السخيف من مواجهة الواقع والتأثير فيه، وتعارفوا واقتنعوا وداوموا على الانحياز للعاطفة ضد العقل، وإضفاء مسحة من التماسك العقلي الزائف على مبررات واهية، بالإضافة إلى خضوعهم لهوى الأنفس والتعصب، وتقبل ما ينقله إليهم الغير من أفكار ومعلومات دون نقد أو تمحيص، وأدمنوا القفز إلى نتائج جاهزة لا تبررها مقدمات، بالإضافة إلى عجز لغة التفكير لديهم وقصورها ونقص المعلومات التي يمتلكونها، وأكوام لا تعد من محفزات التفكير الخاطئ التي تتوارث وتتناقل بين الأفراد يصحبها التبجيل والتقديس.

ما يشدنا إلى الغروب هو تكاسلنا، وإحاطة أنفسنا وفكرنا بالمعلومات التي تتوافق مع معتقداتنا وأهوائنا، وتعلقنا المرضي بالماضي ورفض التطور وشيطنة الغير، وأشياء أخرى!.