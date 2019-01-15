لبنان يا ليبيا محلك سر!

[اختفاء الماضي نعالجه بسهولة، إنما اختفاء المستقبل لا يمكن إصلاحه]

المفكر والروائي اللبناني أمين معلوف

• لبنان يا ليبيا!

ليبيا كما لبنان لا أفق في الأفق، لبنان الذي يتعيش على ما مضى وساحة لعراك الآخرين في مطلع قارة آسيا، لبنان هذا يشبهه حال ليبيا التي كما عقدة تتوسط عنق المتوسط لا يتذكرها الآخرون إلا كاحتمال لمصيبة ممكنة!... والآن ليبيا على الطاولة بيدق في لعبة الأمم، يحدث هذا مع نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والعالم تتلبسه روح شيطان يلبس سترا صفراء.

ليبيا هذه في الساحة اللبنانية حجة تتحاجج بها الديكة المتصارعة، وتنفخ في رمة القذافي وتبعثه حيا كعلم على نار البلاد الحي الميت. فيما في البلاد الشبيه في الإسم على الأقل ليبيا، يلعب لبناني يدعى غسان سلامة النرد فيتخذ من العربية أداة التسويف التي هو مبعوثها الأممي إلى ليبيا، ذا المبعوث القدر الليبي الساعة يعلق الجزرة في عنق ليبيا، التي يحقق مأرب القوى الدولية والإقليمية وحتى المحلية من أجل تسويف حالها وأن يكون حلها اللا حلّ.

قطرة يقطرها سلامة تلو قطرة في حلق ليبيا الجاف، أو كما يدعي خفض حرارة جسدها المحموم بتخفيض قيمة الدولار في السوق السوداء، أعلن زيارة لجنوبها المنسي في أغسطس 2017 فوصله في يناير 2018م، ومن هناك رفع الصوت حتى بحّ بالتهديدات والعقوبات التي ستطال المسئولين الليبيين من لا يهمهم حال البلاد قدر همّ حالهم، معاناة تلو المعاناة وسفر وأسفار ولقاء تلو مؤتمر فحال ليبيا يصعب ويستصعب عليه.

• 2019 يا ليبيا

أما عن عام 2019م فحدث ولا حرج، فالانتخابات قادمة وتمشي على البيض وستصل كما وصلت لبنان، والعام يدحرج الانتخابات كما الجزرة التي يحملها في عنقه كما لليبيا لتونس الجارة وللجارة الأخرى الجزائر، الجيران القرب يغص حلقهم بالانتخابات في ذا العام الذي يأتي ليبيا بمصائب لبنانية عن بعد وبانشغال القرب بحالهم، من ذا فالإقليم منشغل بهمه وبهمة يعمل جاهدا من أجل تحقيق حلّ الأمم المتحدة اللا حلّ.

هذا العام 2019م يحمل سلامة في عنق ربيعه القادم مؤتمر المؤتمرات: اللقاء الوطني ما سيجب ما قبل، وحتى ما بعد ففي الربيع القادم الربيع الليبي ما سيجب الربيع العربي غير المأسوف عليه.

ربيع 2019 الليبي قبل إطلالته تهب رياح القبلي التي تعصف كالرياح الصرصارة من كل فج وكل شاشة تلفزيون ليبي إماراتي أو قطري، وجوه ليس يومئذ بل الساعة تتداعى مصفرة، ومن ذا فإن 2019 عام الهبة، عام ستر صفراء، عام صعب منذ طلته الأولي.

ومن علاماته الأولى هذه عجاج يهبّ في جنوب البلاد الذي من جنوبه يأتي بشير سوداني، وعلى هذا فلسان حال القائمين على البلاد أن في العجلة الندامة، وعليه فإن الحلّ اللا حل، هذا ما يضفره ويضمره الحال المحلي والحال الإقليمي، فما بالك بالحال الدولي المتعسر.

• سترة صفراء يا ليبيا

يشع مقبلا العام بالصفار كما يشع هبوب القبلي في الربيع، فماكرون غارق في البحر الأصفر ما تخشاه إيطاليا ويدق أوروبا بكل يد مضرجة، أما عن سيد العالم (ترامب)! فيريد أن يتخلى عن دور شرطي العالم حين حان أن يلبسه خصومه سترة جاسوس روسي.

أي عالم هذا وأي عام هذا يا ليبيا، وأنت تتهيئين للخروج من عنق البوتقة التي اندلقت فيها كعروس في ربيع عربي لم يتحقق.. أي عالم هذا الذي منذ ذاك الربيع العربي غاص في بحر الظلمات، وأي عام 2019م هذا الذي مبتدأه خبر عن ذاك الربيع العربي، الربيع العربي الذي يتحقق كستر صفراء تعوم وتغرق عالما قديما شتاؤه طال ولابد أن ينتهي...

السؤدد يا ليبيا أن تجلسي على مقاعد عقلك حين يعطيك العالم بظهره...

حانت الساعة فالكل منشغل بكلكله عنك، ولهذا هذه ساعتك يا ليبيا إن أردتِ أن تكوني الساعة.

فإن كانوا يجمع مسئولوك والإقليميون والدوليون أن الحلّ لك اللا حل، فإذا الحلّ المرتقب وقد غاصوا عنك المبادرة منك وعندك يا ليبيا، أما كيف ذلك فلا أعتقد أن ثمة أحد سيقدمه على طبق من ذهب، لكن الظرف الحالي الطبق الذهب، وقد سدت السبل في وجه الجميع من آلهتهم مصائبهم عنك.

وإذ كانت ليبيا كما لبنان لا أفق في الأفق في نظر العالم هذا في العام هذا، فإن في ذلك الفرصة الذهبية، فالصعب في كل حين كما اليأس المتراكم يمنح الفرصة في النهوض الغصب، أي في المغامرة بل المقامرة.

أو كما قيل لا يهم الشاة سلخها.