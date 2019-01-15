شتاء السودان والربيع العربي

كتبت سابقا عن إرهاصات ما سمي بالربيع العربي في الثورة الشعبية السودانية، العام 1985، التي أسقطت لأول مرة حكما عسكريا في المنطقة، ومرت بمرحلة انتقالية أفضت عبر كتابة دستور جديد لمرحلة جديدة في تاريخ السودان بشرت بنظام ديمقراطي على الضفاف الجنوبية وادي النيل، لكن تيار الإسلام السياسي الذي كان مدعوما دوليا وإقليميا تسرب لهذا التحول وأممه لصالحه لتمر السودان بأزمات أشد من أزماتها فترة دكتاتوريات العسكر.

تلك الظاهرة التي انحسرت في الخرطوم لم تصدر تأثيرها إلى محيطها العربي الذي كان يرزح تحت نير دكتاتوريات تشبه نظام النميري القمعي والفاسد، غير أن هذه المرة يظهر حراك جديد في أقاليم مختلفة من السودان يذكر بظاهرة الربيع العربي من ناحية، عبر مطالبه التي تصاعدت حتى وصلت إلى المطالبة بالتنحي السلمي للرئيس البشير لتصل في بعض الشعارات إلى المطالبة بإسقاط النظام برمته، ومن ناحية أخرى تحيل هذه الانتفاضة إلى احتجاجات السترات الصفر بفرنسا لأنها جاءت بعد قرارات تنوي الحكومة اتخاذها بزيادة أسعار المحروقات وزيادة سعر الخبز.

الحشود في هذه الانتفاضة (النوعية) لم تصل إلى ذاك الحجم الذي وصلت إليه حشود الربيع العربي، خصوصا مصر واليمن، وربما المخاوف من مصائر مماثلة لما آلت إليه ثورات، مثل، اليمن وسوريا وليبيا، هو ما يبث التردد لدى قطاع واسع من السودانيين، وهي مخاوف ناتجة عن سياسة دول إقليمية عديدة تدخلت في ثورات الربيع العربي وتلويثها بالعنف والحروب كي لا تنتقل عدواها إليها. ورغم إحساس هذه القوى بأن ظاهرة الربيع العربي لن تتكرر في المنطقة إلا أن ما يحدث الآن في السودان القريبة يزعزع تلك الطمأنينة التي وصلت إليها أنظمة عاشت رهاب الربيع العربي ومطالبه.

ربما الظروف الاقتصادية المباشرة التي يمر بها المواطن السوداني ــ بعد انحدار قيمة العملة ونقص السيولة ولجوء سياسة الحكومة السودانية إلى جيب المواطن للخروج من الأزمة بما يشبه الرضوخ لشروط البنك الدولي التي أسقطت نظام النميري ــ تقف كلها خلف اندلاع هذه الاحتجاجات، غير أن للشعب السوداني ذي الخبرة الطويلة في العمل والمشاركة السياسية دورا مهما أيضا، حيث تضاعف الاحتقان بعد أن فشل الحوار الوطني الذي أعلن عنه البشير بداية العام 2014 في أن يثمر أية نتائج سياسية أو اقتصادية على الأرض، حيث رفض النظام تقديم أية تنازلات فعلية طالبت بها قوى المعارضة في هذا الحوار الذي كان مجرد وسيلة لكسب الوقت كي يزيد النظام من سياسة تمكينه في مفاصل الدولة وأجهزتها الأمنية والجيش، ما أدى في النهاية إلى اعتقال بعض المشاركين في هذا الحوار، على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.

من جانب آخر، ورغم رفض بعض وحدات الجيش المشاركة في قمع الاحتجاجات، إلا أن بنية الجيش ظلت متماسكة ولم تحدث انشقاقات كما حدث في بدايات الربيع العربي، وربما يرجع السبب إلى الشعارات التي رفعت في هذه الانتفاضة تطالب باجتثاث التيار الإسلامي ومحاكمة رموزه، وتطهير مؤسسات الدولة، بما فيها لمؤسسات العسكرية، والمعروف أن الإسلام السياسي هو المتحكم في مفاصل الدولة، وهو الأمر الذي عمل عليه النظام بمثابرة بعد مؤتمر الحوار الوطني مقلدا بذلك السياسة الأردوغانيه في ضربه للدولة العميقة في تركيا وتمكين جماعة الأخوان من مفاصل الدولة التي مازالت في ظل نظام علماني رغم المسبحة التي تدور بين أصابعه. لوحظ تواجد مجموعات مدنية ترتدي ملابس عسكرية كانت تساعد في قمع المظاهرات، عبارة عن ميليشيات إسلامية من أنصار النظام كانوا يقومون بمهام شبيهة بلجان الأمر بالمعروف في السعودية، بينما لم يتوقف النظام عن الاعتقالات واقتحام المنازل ولم يتوقف إعلامه عن وصف هذه المظاهرات الشعبية بالمؤامرة على السودان وبتنفيذها لأجندات أجنبية مثلما فعلت أنظمة زين العابدين ومبارك والقذافي.

الموقف داخل السودان منقسم، ورغم قلة الحشود المنتفضة مقارنة بالربيع العربي إلا أن هذا الحضور النوعي في قلب الاحتجاجات يشكل تهديدا حقيقيا للنظام الذي يعرف جيدا قوى تياراته السياسية رغم ما تعرضت له من إقصاء وتنكيل. والبشير؛ الذي لا يخطب في شعبه إلا وهو يمسك بعصاه أمامهم بينما يخفي الجزرة تحت عمامته، يبدو مرتاحا للدعم الإقليمي والدولي الذي يحظى به نظامه، وهو ارتياح لم يستطع أن ينجي نظم قمع عديدة من نهاياتها التراجيدية حين أعادت القوى الداعمة حساباتها.

ليس من الغريب أن يحظى النظام بدعم مباشر من قوى إقليمية ترعبها قيامة ربيع عربي جديد بعد أن أحست أنه تم القضاء عليه في مواطنه، وبدعم حذر من قوى دولية مازالت تجري حسابات مصالحها وتوازن القوى داخل السودان.

السعودية والإمارات تدعم النظام للأسباب السابقة ولكونه يقاتل بجانبهما في اليمن، ومصر، رغم عدم التفاهم بينها وبين النظام السوداني، تخشى من الفوضى على حدودها الجنوبية التي قد تزيد من صعوبة الأوضاع داخل مصر. وتركيا التي سعى النظام السوداني في الفترة الأخيرة لإقامة علاقات قوية معها تعتبر السودان المحكوم من قبل قوى إسلامية آخر منطقة نفوذ لها في أفريقيا، إضافة لمنطقة نفوذها المضعضعة في غرب ليبيا المحكومة من قبل الإسلام السياسي وملحقاته من الميليشيات والمجموعات الإرهابية، كما أن قطر تحفظ جميل النظام السوداني بعدم انضمامه للحصار عليها رغم كل ما تعرض له من ضغوط، إضافة لكون السودان الطريق الآمن لوصول الأسلحة والمسلحين إلى الجنوب الليبي، ومن ثم الساحل، لزعزعة الاستقرار في ليبيا، ودعم الجماعات المتمردة التابعة لها في الغرب الليبي ضمن سياق حروب الغاز التي تشهدها المنطقة. كما حظيت زيارة البشير الأخيرة لدمشق بتأييد من المحور الروسي الإيراني الذي اعتبرها خطوة لكسر العزلة العربية تجاه النظام السوري، بينما العلاقات الصينية مع النظام السوداني وثيقة ومعروفة منذ وصوله إلى السلطة العام 1989التي لم تستجب لكل العقوبات المفروضة على النظام، في ظل التغلغل الصيني في أفريقيا وجلب استثمارات كبرى غير معنية بأية شروط تتعلق بحقوق الإنسان أو طبيعة النظام السياسي، أما أمريكا ترامب التي تحسنت علاقاتها بالخرطوم بعد رفع العقوبات عنها وتلبية بعض شروطها فيما يخص استقلال الجنوب والتخلي عن دعم الإرهاب، فهي غير مرتاحة لأية محاولات تغيير أو فوضى أخرى في المنطقة، وغير معنية ــ وفق المزاج الترامبي الصريح ــ بأية شعارات تتعلق بالحرية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

وفي جميع الأحوال، سواء سقط النظام في السودان أم استطاع مرة أخرى إجهاض هذه الانتفاضة، فإن الظاهرة تشير إلى الفشل الكبير للإسلام السياسي في أن يكون البديل المناسب الذي هيأت له القوى الدولية الظروف لكي يحكم المنطقة، وإذ يدافع عن هذا التيار بكونه، في مصر، لم يأخذ فرصته للحكم عليه، فهو يحكم في السودان منذ عقود، أوصل فيها السودان إلى خسارة نصف أرضه، والسودانيين إلى خسارة قوتهم ومستقبلهم. وضعهم على حافة حرب أهلية لن يحتملها السودان الهش إذا، على الأقل، لم تُفعّل نتائج الحوار الوطني المتمثلة في كتابة دستور ديمقراطي جديد وإجراء انتخابات حرة نزيهة.