دبابيس: نشاز الفقد والشعبوية!

إن حدث واتحدنا بالغياب وساكناه بألفة مرضية عجيبة، فلن يفتقدنا أحد من البشر... لماذا؟.

بألم وبساطة لأنه ليست لنا أي قيمة مضافة، لم نضف شيئا لهذا العالم، بل ننقصه وجرامات الزيت الأسود - لونا ونتيجة - التي نتوسدها ببلاهة، لا تساوي ثمن الأكسجين الذي نستنشقه ونحرقه في رئاتنا، أو تكلفة إصلاح البيئة والطبيعة التي نخربها عمداً، ونكاد أن نكون ضرراً مطلقاً لا نفع فيه، بفعالنا رغم كرامة خلقنا وعظمة خالقنا.

لم يكن لنا وجود جماعي محسوس، ولم نكن دولة أو حضارة بيوم، بل ظللنا مذ كنا أفرادًا عاطلين عن الحياة، وجودنا وأفعالنا وتعاملنا فرديًا محشوًا بالفصامية، والفرد مهما كان فإنه رغم أنفه جاهز ومتواجد بطريقة لا إرادية على مدرج النسيان، مستعد للالتحاق بالنسيان في أسرع وقت، وقد يكون جزءًا من النسيان رغم وجوده الصوري كحالنا ولكن!.

لماذا ليست لنا قيمة مضافة؟.

ببساطة أخرى لأننا لم نميز القيم من سواها، ونستقر على مفاهيم ثابتة ومنطقية وفق المنطق العام وليس الخاص الفردي، فما تؤسس عليه حياتنا لازال منطقًا فرديًا لا يحتكم لغير العواطف والغرائز والأطماع، ولا يأبه بمرجعيات إلهية أو بشرية، إلا إذا ناسبت هوى النفس وحققت المصالح، ونخبنا وتكنوقراطيون عاطلون عن الفكر وعاجزون عن الفعل، لم يقيموا أو يفكروا بتقييم شيء، ولم يتعارفوا على انتهاج التقييم أو الحث عليه، وكل منا يتغنى بنخبويته الزائفة دون أن يمنحها له أحد أو يكلف نفسه عناء مقارنة نفسه وأداءه بالآخرين وأدائهم، وبطريقة مريبة نحيا لا أحد يعلم عن فعل أحد إلا لغاية أو مصلحة، وفي كيمياء حياتنا وجودنا لا يساوي أفعالنا إلا إذا كانت سيئة بمنظار الفكر السائد أو المسيطر أو السلطة، ونخبويتنا دائماً رهن برضى السلطة وتصفيق العوام.

عشنا نلوك قيم الآخرين ونهتف لنتاجات المجتمعات الأخرى دون وعي، وتناسينا وتغافلنا وغفلنا وتقاعسنا وعجزنا عن صناعة قيمنا وقيمتنا لأننا مبلسون!.

الآفة الكبرى التي لا نكاد نفارقها ولا تكاد هي أن تفارقنا وتتخلى عنا، هي فقدنا للطاقة الإبداعية

الآفة الكبرى التي لا نكاد نفارقها ولا تكاد هي أن تفارقنا وتتخلى عنا، هي فقدنا للطاقة الإبداعية، مصرون ومكافحون ومناضلون ومرابطون وعاكفون في خنادق السلبية، منتشون بفظاعة مخجلة ومكتفون بقناعة فاسدة، ومترنمون بنشاز مقلق بأننا خلفاء أسلاف عظام (قصب اللحم) لم يخلفوا سوى الكلام، عاشوا يلوكونه ورموه لنا لنتابع ما بدأوه من عبث وجاهلية، لم نتجرأ على تجاوز سطح الكلام واختراق جلده لبلوغ خام الخلق والإبداع، ومحفزات مجتمعنا شحيحة ولا مجدية، وعاداتنا الفائقة والفارقة تكويم الفشل، وعمومية الفكر، وشعبوية بيئة الفكر، وفضاء الفكر، وآلية الفكر، اعتدنا وتعودنا قتل بذور الإبداع فينا وفي غيرنا، ومكلفون فطرياً بنحر الإبداع وبأسلوب بدائي فظيع إن تجرأ على ملامسة حياتنا.

باختصار شديد.. لا نشرق حتى يشتعل فينا الغروب، فهنالك ما يشدنا إلى الغروب دائماً، ولكن!.

ما هو!؟.