يوم مِن أيّام الـوطـن الغاليّـة.. الذّكـرى السّابعة والستون لاستقلال ليبَيا

لم يكن استقلال ليبَيا هبةً أو هديّةً مِن أحد، ولا كان القرار الأممي القاضي باستقلال بلادنا الصّادر فِي 21 نوفمبر 1949م منحةً مِن الأمم المتًّحدة أو شيئاً مِن هذا القبيل، ولكنه كان اعترافاً منها بشعب استحق استقلاله عَن جدارة واستحقاق. وقد جاء هذا القرار تتويجاً لجهاد أربعة عقود متواصلة مِن الزمان، قُدّم الِلّيبيّون خلالها نصف عدد سكّانهم ثمناً لتحرير بلادهم ونيل استقلالها. وكان لاستقلالنا المجيـد رجال صناديد عظام ثبتوا ثبوت الجبال وقادهم رجل وطنيّ مُخلص، وحكيم ثاقب النظرة، واسع الأفق، هُو الأمير إدْريْس السّنوُسي، الّذِي صار ملكاً للبلاد بعدما استقلت ليبَيا وأعلن هُو استقلالها فِي الرَّابع والعشرين مِن ديسمبر 1951م.

بدأت رحلة جهاد الِلّيبيّين ضدَّ الغزاة الطليان منذ دخولهم الشواطئ الِلّيبيّة فِي العَام 1911م، وقاوم الِلّيبيّون المستعمر الإيطالي منذ أن وطأت أقدام جنوده أرض ليبَيا، واستمر جهادهم ونضالهم السّياسي حتَّى وصلوا إِلى صباح الإثنين الموافق الرَّابع والعشرين مِن ديسمبر 1951م، يوم أن أعلن المَلِك إدْريْس السّنُوسي مِن شرفة قصر المنار بمدينة بّنْغازي استقلال ليبَيا وسيادتها على كامل أراضيها، وأنه أصبح منذ هذا اليوم ملكاً دستورياً على البلاد، الدستور الّذِي وضعته وأصدرته الجمعيّة الوطنيّة التأسيسيّة فِي 7 أكتوبر 1951م.

وفِي الوقت الّذِي تراوحت فيه المدد الزمنيّة لبقاء المستعمر جاثماً على صدور أبناء بعض شعوب منطقتنا مَا بين ست وأربعين (46) سنة، ومائة واثنتين وثلاثين (132) سنة، لم يبق المستعمر الإيطالي فِي ليبَيا أكثر مِن اثنتين وثلاثين (32) سنة عانى خلالها الويلات ودفع ثمناً باهظاً، حتَّى خرج مهزوماً مدحوراً، وطرد آخر جندي مِن جنوده مِن الأراضي الِلّيبيّة في يوم 25 يناير 1943م، إثر انتصار الحلفاء على المحـور فِي الحرب العالميّة الثانيّة، الحرب الّتي شارك فيها الِلّيبيّون بجيشهم وتحت رايتهم المستقلة إِلى جانب قوَّات الحلفاء الّتي انتصرت فِي الحرب.

حينما اعتقدت الدول الكبرى أن الِلّيبيّين غير قادرين على مجابهة الإيطاليين، وسوف يستسلمون لهم ويخضعون لإرادتهم، وقف الِلّيبيّون صفاً واحداً ضدَّ الغزاة الطليان منذ دخولهم الأراضي الِلّيبيّة فِي العَام 1911م، وقاوموهم بكلِّ مَا أوتوا مِن قوَّة، وقدّموا تضحيّاتٍ جساماً وكبدوا الغُزاة الخسائر الفادحـة، ثمّ جاءت "معركة القرضابيّة" فِي 29 أبريل 1915م، فشارك فيها جميع أبناء ليبَيا، وعُرفت بمعركة الوحدة الوطنيّة، وشكلت البداية لاندحار وسقوط القوَّات والحاميات الإيطاليّة. وحينما ساد الاعتقاد بأن أبناء الأقاليم الثلاثة لا يمكن لهم أن يتفقوا، ولا يملكون – كشعب وأرض – مقومات قيام دولة، وأنهم غير قادرين على تولّي إدارة شؤونهم بمفردهم، جاء رد الِليبيّين حازماً حيث التفوا حول قيادة واحدة، وبايعوا الأمير إدْريْس السّنُوسي فِي ثلاث مرَّات مكتوبة ومشهودة ومعروفة فِي 28 يوليو 1922م، وفِي أكتوبر 1939م، وفِي 16 يونيو 1944م، وكانت تلك رسالة واضحة لكل دول العالم، مفادها بأن الِلّيبيّين الّذِين اتفقوا على اختلاف مشاربهم ومناطقهم وتوجهاتهم وبايعوا أو فوضوا قيادة تتحدث باسمهم جديرون بالاستقلال، وقادرون على تولّي إدارة شؤونهم بمفردهم دون وصايّة مِن أحـد عليهم.

وبعدما عقدت بريطانيا صفقة مع إيطاليا فِي العَام 1949م عُرفت باسم (بيفن سفورزا)، تقضي بوضع أقاليم ليبَيا الثلاثة تحت الوصاية الدّوليّة، وتكون بريطانيا وصية على إقليم برقة، وإيطاليا على طرابلس، وفرنسا على فزَّان، وظهرت أطماع مِن دول أخرى كروسيا، بالإضافة إِلى إشتعال صراع القوى العظمى على مناطق النفوذ، راهنت هذه الأطراف مجتمعة على صعوبة وصول الِلّيبيّين إِلى نيويورك ساعة مناقشة مشروع (بيفن سفورزا)، وأنهم إذا مَا وصلوا إِلى الدورة الثالثة مِن اجتماع الجمعية العامّة للأمم المتَّحـدة المنعقد يوم 17 مايو 1949م فلن تتفق الوفود الّتي تمثلهم، ولن يكون صوتهم واحداً، فإذ بالِلّيبيّين يأتون فِي الموعد المحدد ويتفق وفدا طرابلس وبرقة على خطة عمل واحدة، ويتمَّ اختيار الدّكتور علي نور الدّين العنيزي متحدثاً باسمهما، فيخيبون ظن القوى المتربصة بهم، وتكون تلك نقطة البداية لإسقاط مشروع الوصاية ثمّ الظفر بالاستقلال.

ويوم كانت هُنالك كتلة سياسيّة موحدة فِي الجمعيّة العامّة للأمم المتَّحـدة جهة صنع القرار الأممي وقتئذ، كتلة دول أمريكا اللاتينية الأكبر والأكثر تأثيراً وقتها، والّتي كانت متعاطفة مع إيطاليا ومشروع وصايتها على طرابلس، فاجأ الِلّيبيّون الجميع وشقوا صف كتلة الدول اللاتينية، حيث كان الوفد يعلم أن أميل سان لو مندوب هايتي مناصراً لقضايا التحرر، وأن سجله يحمل العديد مِن المواقف فِي هذا الصدد، فجرى التباحث معه حول الموضوع رغم أن بلاده تقع وقتها ضمن كتلة مجموعة أمريكا اللاتينية المناصرة لإيطاليا والداعمة لمشروعها، فاتفق سان لو معهم على أن يساير بلاده حينما يعرض المشروع للتصويت فِي اللّجنة السّياسيّة قبل إحالته للجمعيّة العامّة الجهة المكلفة بالبت فِي المشروع، حتَّى لا ينكشف أمره ثم يُفَاجِئُهُم فِي التصويت أمام الجمعيّة العامّة فيقلب الموازين رأساً على عقب، وقد كان الدّكتور العنيزي على تشاور وتحاور مع الدّكتور سان لو طيلة تلك الفترة، وحتَّى تم التصويت فصوت سان لو عكس تصويته أمام اللّجنة السّياسيّة، فأسقط مشروع الوصايّة (بيفن سفورزا) بفارق صوت واحد مِن مجموع ثمانية وخمسين دولةً، وقد كان المشروع يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين لتمرريه.

وبعدما أسقط الِلّيبيّون مشروع الوصايّة بفارق صوت واحد فقط تمكنوا فِي الحادي والعشرين مِن نوفمبر 1949م مِن إنجاح القرار الأممي رقم (289) والقاضي باستقلال ليبَيا، بأغلبية الأصوات، وبواقع تسعة وأربعين صوتاً مؤيداً مِن أصل ثمانٍ وخمسين دولة، ومعارضة صوت واحد وامتناع ثمانيّ دول عَن التصويت.

وبالرَّغم مِن أن ليبَيا كانت ثاني أفقر دولة فِي العالم ساعـة إعلان استقلالها، استطاع الإدْريْس ورجال عهده الميمون أن يحققوا إنجازات باهرة فِي فترة وجيرة مِن خلال مشروع وطنيّ مدروس، كان هدفه بناء الإنْسَان باعتباره أكبر التحديّات الّتي يُمكن أن تواجه عمليّة التطوّر.. والتوظيف الرشيد لكافة الإمكانيات المتاحـة، فنهضوا بشعب طحنته الحروب، وأنهكته ويلات العوز والفقر.. ونجحوا نجاحاً باهراً فِي معركة التعليم، وأسسوا دولة لم يراهـن سواهم على قيامـها واستمرارها.

وبعدما منّ الله على ليبَيا بنعمة البترول، وظفوا عائداته توظيفاً رائداً وأنجزوا الخطة الخمسيّة الأولى للتنميّة بنجاح تامّ بشهادة المُنظمات الدّوليّة، وكان مِن المفترض أن تستمر الخطط الخمسيّة الّتي بدأت فِي العَام 1963م حتَّى نهاية العَام 1987م. ولكن انقلاب سبتمبر 1969م أجهض المشروع النهضوي وقلب الموازين تماماً، فحينما تمَّ الشروع فِي تنفيذ الخطة الخمسيّة الثانيّة استولى على السّلطة حفنة مِن العسكر فِي ليلة ظلماء، فعاثوا فِي الأرضِ فساداً، وقلبوا حيَاة النَّاس رأساً على عقب. وقد كانت ليبَيا يوم استولى معمّر القذّافي على السّلطة تسير فِي الاتجاه الصحيح وفِي طريق إنجاز "بنية تحتية" كالّتي توجد فِي دول العالم المتقدمة تماماً، وكان معدّل دخل الفرد فيها يقترب مِن معدّل دخل الفرد فِي الدول الغنيّة المتقدمة.

أخيراً، يبقى يوم الرَّابع والعشرون مِن ديسمبر مناسبة وطنيّة عزيزة على قلوبنا جميعاً، وقيمة عظيمة لابُدَّ أن نستلهم منها مَا تنطوي عليه مِن قيم ساميّة وغايات نبيلة، حفاظاً على تراب الوطن وصون وحدته وسيادته واستقلاله، ولأجل إعلاء مكانته والمحافظة على هويته ومقوماته، وبغيّة الحفاظ على استقلالنا الوطنيّ فِي معانيه الشاملة كمَا أوصانا المَلِك إدْريْس السّنُوسي – طيّب الله ثراه – يوم إعلانه استقلال البلاد، فقال: (علينا جميعاً أن نحتفظ بما اكتسبناه بثمن غالٍ، وأن ننقله بِكلِّ حرص وأمانة إِلى أجيالنا القادمة). الوصيّة الّتي أكد عليها فِي مقام آخر بعبارته الحكيمة البليغة الخالدة: (المحافظة على الاستقلال أصعب مِن نيله)، الّتي أثبتت الأيّام والشواهد مدى صحتها، والّتي مَا لم ندركها حق إدراكها ونعمل بمقتضياتها، فلن يستقر لنا أمر ولن تقوم لنا قائمة أبداً.