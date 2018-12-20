حول منظّمات المجتمع المدني في ليبيا

خلال الثورة الليبية مطلع العام 2011 سنحت الفرصة لليبيين للتحرك والتعبير بحرية عن آرائهم ومطالبهم بعد عقود من التقييد وكبت للحريات، فخلق هذا التغيير المفاجئ رغبة كبيرة لديهم في الاستمرار والالتفاف حول الثورة، والتي كان لنشطاء المجتمع المدني دور كبير في تعزيزها ولفت أنظار العالم لها.

منظّمات المجتمع المدني الليبية داخل المدن عددها مرتبط ارتباطاً كبيراً بالتعداد السكاني و يؤثر بصورة أو بأخرى على حيوية العمل المدني داخلها

خلقت الثورة الليبية مناخًا سمح لمنظّمات المجتمع المدني الليبية بالتزايد والانتشار في جميع أنحاء البلاد، وممارسة أنشطتها في مجالات متنوعة، اجتماعية وحقوقية وثقافية وغيرها, حيث وصل عدد منظّمات المجتمع المدني الليبية المشهرة إلى 5210 منظمات خلال السّنوات السّابقة، أي خلال الفترة من 2011 إلى نهاية شهر نوفمبر 2018، باختلاف أنشطتها وتصنيفاتها. ويبّن الشكل التالي تطوّر أعدادها خلال تلك السنوات.

عدد منظّمات المجتمع المدني الليبية المشهرة حسب السنوات.

والملاحظ أنّ عدد منظّمات المجتمع المدني الليبية المشهرة قد قفز من 504 منظمات بداية العام 2011 إلى 1914 منظّمة مع نهاية العام 2012، وهو العدد الأكبر مقارنة بالسّنوات الماضية، والذي يؤشّر إلى توق المواطنين والمواطنات للانخراط الفعلي في العمل المدني الذي حرموا منه عقوداً طويلة، وإلى ارتفاع روح المبادرة والتطوّع لديهم، حيث وصل عدد المؤسسين لتلك المنظّمات إلى 18824 مؤسّس ومؤسّسة.

وفيما يخص انتشار منظّمات المجتمع المدني الليبية داخل المدن يتضح أن عددها مرتبط ارتباطاً كبيراً بالتعداد السكاني للمدينة والذي يؤثر بصورة أو بأخرى على حيوية العمل المدني داخلها، حيث يرتفع عددها إلى 2035و1374 منظّمة في كلٍّ من طرابلس وبنغازي، وليتراوح ما بين 295و143 منظّمة في كلٍّ من مصراتة وسبها، ثم ينخفض دون الثّمانين في كلٍّ من الزّاوية والبيضاء، وليتراوح ما بين 65،60 في كلَ من أجدابيا والمرج، ويبيّن الشّكل التّالي التّوزيع العددي لمنظّمات المجتمع المدني الليبية حسب المدن.

ويتبيّن من سجلات مفوضية المجتمع المدني أن مجالات عمل منظّمات المجتمع المدني الليبية توزّع حسب التّرتيب إلى المجالات الآتّية:

أعمال خيرية، خدمات اجتماعية، ثقافة وفنون، قانون وحقوق إنسان، توعية، تنمية، تنمية بشرية، رعاية فئات معيّنة، صحّة، شؤون المرأة والطّفل، إغاثة ومساعدات، شباب ورياضة، تربية وتعليم، بيئة، خدمات عامّة، تطوير علمي، إعلام، ذوي الاحتياجات الخاصة ،اقتصاد، ديمقراطية، مصالحة وطنية، دعوي، صداقة بين الشعوب، سياحة وآثار، تدريب وتأهيل، رقابة، حماية المستهلك، إزالة ألغام.

وجاء مجال الأعمال الخيرية في المرتبة الأولى بعدد بلغ (651) جمعية ومنظمة، ثم مجال الخدمات الاجتماعية بعدد بلغ (553) جمعية ومنظمة، ثم المجال الثقافي بعدد بلغ (475) ومجال الدفاع عن حقوق الإنسان بعدد بلغ (446) جمعية ومنظّمة، أمّا منظّمات المجتمع المدني الليبية العاملة في المجال التّنموي فقد بلغ عددها (262)، وجاء الاهتمام بمجال التّنمية الديمقراطية في المراتب الأخيرة، بعدد (43) منظّمة فقط

* مدير إدارة التسجيل والتوثيق وشؤون الفروع - مفوضية المجتمع المدني