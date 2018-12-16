المرابطون الأسياد 14

الهجرة ـ الاستعمار ـ التهجير والاستيطان. تعرض هيرودوت في عرضه لما توصل إليه وعَلِمه أو خَبِره من أحوال البلاد الليبية وسكانها، إلى العلاقة بين السكان الليبيين المقيمين بأرضهم، والمهاجرين اليونانيين الوافدين بنية الاستيطان، فكانت قبيلة الجليجامي أولى القبائل التي التقى بها جموع المهاجرين بعد نزولهم من جزيرة (بلاتيا) الليبية إلى الساحل بحثا عن مكان فيه للإقامة، من الإله أبوللو موعود... حيث أنشئوا أول مستعمرة لهم (أزيريس) ولم يقع صدام، أخرجوهم ليلا من ديارهم.. غربا إلى أرض الإسبستي. ودلوهم على هضاب قورينة الدائمة الخضرة حيث عيون الماء ،وينبوع الرب، والسماء المثقوبة.

جاء المهاجرون الثيريون الإغريق إلى البلاد الليبية، يحملون معهم خبراتهم، أدوات صنع قواعد الحضارة.. حرفيون مهرة ، صناع، مختلف أنواع الصناعات، بناءون ونقاشون، مزارعون وتجار،وملاحون، وصيادون، وعمال، ومعلمون، وفنانون، وقدرة على القتال بأساليب وأدوات مميزة. وكانت هضاب الجبل الأخضر وأوديته تقارب في مجموع أحوال طبيعتها، طبيعة بلادهم، وتضاهي جودة أرضها أجود أراضيهم. فشرعوا في تأسيس مدينة محصنة ذات أسوار، خططت، وأنشئت جميع مرافقها لتفي بمتطلبات حياة اليونانيين، واتخذوا لهم نظاما لحكم مدينتهم، على غرار أنظمة الحكم السائدة في مدنهم ، واختاروا ( باتوس) قائد جماعات هجرتهم ملكا عليهم. وعملوا على إعداد ميناء على ساحل البحر، الذي يبعد مسافة عن قورينة، حمل اسم الرب المؤسس أبوللو، فتحول إلى جسر يربط الساحل الليبي الشرقي بالجزر اليونانية و شبه جزيرة البلوبينيز. وأخذ عدد المهاجرين في التكاثر، وعندما اتسعت قورينة وميناؤها (أبولونيا) بالق.

الذي أرادوه لها من الاتساع، اتجهوا إلى تأسيس مدن أخرى، برقة (المرج) طلميثة، توكيرة، وكانت يوسبيريدس (بنغازي) آخر المدن الكبيرة في الغرب.

حاشية

---------

الاسبستي الليبيون، الذين حل المستعمرون بأرضهم، كانوا مبهورين ـ كما يستخلص مما جاء في كتاب هيرودوت ـ بهؤلاء القوم، فقبلوا جيرتهم ، وأخذوا

في تقليدهم في المستحدث الذي أتوا به، وشاركوهم سكنى مدينتهم... لكن هذا التعايش لم يكتب له الاستمرار.

بما يزيد عن نصف قرن من الزمان، وفي عهد باتوس الأول ملك قورينة (631 ـ 551 ق.م.) وفي عهد ابنه أركيسيلاو الأول ( 591 ـ 575 ق.م.).، كان عدد

الإغريق المستوطنين، مساويا لعدد المواطنين الأصليين.

وفي عهد باتوس الثاني(575 ـ 554 ق.م.) ثالث ملوك قورينة الملقب بالسعيد، كان المستوطنون قد وطدوا وجودهم وتمكنوا من تثبيت استقرارهم، وعملوا على

الرقي بأسباب المعيشة في مدينتهم، وتعرفوا على ما يحيط بهم من الأرض الخصبة، مرعى القطعان البهيج، وتطلعوا للحصول عليها وأغرقتها. وكان لتحقيق هذا الأمر، العمل على استقدام المزيد من المهاجرين. --- حاشية انتشرت الدعوة في بلاد اليونان عن هبات من الأرض يمنحها ملك قورينة للمهاجرين، ومن أجل دفع اليونانيين إلى الهجرة إلى ليبيا اتخذت هذه الدعوة طابعا دينيا ، وتم الإعلان من معبد دلفي أن الهجرة إلى ليبيا وتملك الأرض فيها هو بوحي من أبوللو، وأنّ من لم يسارع إلى اغتنام ما هو

قائم الآن، سيلاقي الندم إذا تأخر في الذهاب واندفع اليونانيون في هجرات جماعية من مختلف البلاد، وجهتهم الساحل الشرقي ليبيا تلبية للنداء الذي أطلقه الإله الراعي المؤسس الذي منح أميرته المختارة قورينة مدينة مزدهرة

ذات أسوار.

ولم يكن مقدم هؤلاء يعود بالخير على أهل البلاد الأصليين. حيث أخذ الوافدون في الزحف على أراضيهم، والاستيلاء عليها ، والاعتداء عليهم، وإخراجهم من ديارهم، ولم يكن في قدرة الاسبستي مقاومة هذا الزحف المدعم بأسباب القوة. ولم يكن أمامهم وبقية القبائل المجاورة لهم الذين أحسوا بهذا الخطر الداهم. إلا التوجه في طلب المساعدة من مصر، ولَبَّى الملك المصري،ـ وكان يدعى أبريز مطلبهم، وأمدهم بقوة لم تستطع الوقوف في وجه الإغريق فمنيوا بهزيمة منكرة، عند بئر( ثستس) في(إراسا) (570 ق.م.).

يقول هيرودوت معللا لأسباب هزيمة القوة المصرية أمام القورينائيين، بأن المصريين، لم يكن لهم خبرة بقتال الإغريق، ولم يكونوا قد استعدوا لهذه الحملة الاستعداد الجيد. أو "أنهم لم يكونوا مستعدين لمعالجة الموقف

معالجة جادة" . وبهذا الانتصار تم لإغريق قورينة فرض السيادة على سكان الساحل الشرقي للبلاد.

ليس تاريخا هذا الذي نحن بصدد كتابته، لكنه بحث، تنقيب، متابعة، وتفتيش في حواشي سجلات التاريخ لتحديد معالم لأرض ووجود بشري كائن فوق هذه الأرض.

الاسبستيون الليبيون، الذين يجاورون قورينة غربا، انصاعوا للولاء، وقبول التبعية مرغمين، وعندما لاحت لهم الفرصة لخلع تلك التبعية انتهزوها .

أركيسيلاو الثاني ثالث ملوك قورينة الملقب بالطاغية (554 ـ 445 ق.م.)، أخذ في اضطهاد اخوته عقب توليه العرش بعد موت أبيه باتوس الثاني السابق الذكر، مما اضطرهم لمغادرة قورينة مع أتباعهم والعمل على تأسيس مستوطنة أخرى في السهول الواقعة بالمنطقة غرب قورينة بالجبل الأخضر أطلقوا عليها اسم برقة. ( المرج). واتجهوا إلى الاسبستي الليبيين للتعاون معهم، فتخلى

هؤلاء عن ولائهم لقورينة وعقدوا حلفا مع إخوة أركيسيلاو، مما دفع بحاكم قورينة لإرسال قوة لإخضاعهم، وتجمع الاسبستيون مع حلفائهم الإغريق في منطقة (لاكون)، وواجهوا الحملة القورينائية وحققوا انتصارا باهرا عليها ـ يقول هيرودوت ـ . وكبدوها سبعة آلاف من القتلى.

أركيسيلاو الثاني، بعد الهزيمة التي لحقت بجيشه من قبل الاسبستيين الليبيين واخوته انتابه المرض، فعاده أخوه لياركوس، المتحالف مع الليبيين وتَمَكَّن منه، فغدره وقام بخنقه... وعلى أثر ذلك انتفضت قورينة بقيادة إريكسو زوجة أركيسيلاو المغدور، فاستعادت مكانتها وبسط سيطرتها. وانتقمت اريكسو فقتلت لياركوس وأخذت بثأر زوجها. وتم تنصيب باتوس الثالث ابنها

ملكا على قورينة.

تصدرت وثيقة الإصلاحات التي وضعها المشرع ديموناكس الذي استقدم من مدينة منتينيا الأركادية اليونانية من قبل سكان قورينة من أجل تنظيم الحياة السياسية في دولة مدينتهم وتحديد صلاحيات الملك وامتيازاته في عهد باتوس الثالث ( 544 ـ 529). وكانت أولى بنود تلك الإصلاحات تقسيم سكان قورينة الى طوائف. وسنجد في هذا التصنيف اختفاء أي ذكر للقبائل الليبية المحلية،

وأن سكان قورينة قد قسموا إلى ثلاث طوائف بحسب المناطق التي قدموا منها، ويلاحظ من خلال أيضا من خلال هذا التقسيم أن هجرة اليونانيين الاستيطانية إلى قورينة لم تقتصر على جزر معينة من بلاد اليونان بل شملت كل مناطقه . وكانت التقسيمات كالتالي: ـ

ـ النازحون من جزيرة ثيرا وما حولها.

ـ النازحون من البلوبينيز وكريت.

ـ النازحون من بقية الجزر اليونيانية.

وكان من نتائج تدفق المهاجرين على المدن التي تتابع تأسيسها على الساحل والسهول المجاورة له، أن تراجعـت القبائل الليبية وتخلت عن مواقعها إلى الجنوب (الجليجامي، والإسبستي، البكالي، والأسخيزي )، وهي القبائل التي

كانت تسكن المنطقة الساحلية الواقعة بين ميناء بلاينوس (البردي).

ويوسبيريدس، (بنغازي). واختفى ذكر تلك القبائل بتسمياتها التي وردت عند هيرودوت.

لكنها ما تلبث أن تظهر في موقعها الجديد هذا ويبرز ذكرها بعد فترة من الزمان، كقبائل، تحت مسمى جديد واحد هو المارماريدي، انتشرت على امتداد المنطقة الواقعة جنوب الساحل الذي بات يسطر عليه المستوطنون اليونانيون.

سكان البلاد الذي سبق وجودهم على الأرض الليبية قبل مقدم الإغريق شرقا والفينيقيين في الغرب. كانوا كما يستخلص مما أورده هيرودوت في كتابه عنهم ونَقَله من أخبارهم، هم في مجموعهم يعيشون بداوة مُتنقِّلة في

نطاق مناطق متعارف عليها لكل قبيلة منهم. يمتهنون الرعي، ويسكنون أكواخا مصنوعة من جذوع الأشجار المربوطة بالحبال. ولكل منهم عاداته الخاصة وتقاليده التي يمارسها في حياته الاجتماعية، ولا يغفل كبير المؤرخين عن ذكر غير المألوف منها المثير للتعجب والاستغراب.

- يتبع سالم قنيبر

حاشية 1 (جاشية - 1 ـ



يقول هيرودوت ( .. ثم عبروا الى البر الليبيي وأقاموا على شاطئه مدينة على مسافة قصيرة الى الجنوب من بلاتيا في بقعة اسمها أزيريس وهي بقعة خلابة يجري في أحد جنباتها نهر وتحيط بها أودية بديعة. وأقاموا في هذا المكان ست سنوات ثم أقنعهم الليبيون بمغادرته. وتعهدوا بأن يدلوهم على مكان أفضل منه وبعد موافقتهم على الاقتراح الليبي سار بهم أصدقاؤهم الليبيون من قبيلة الحليجامي ووقتوا مسيرتهم بحيث يجتازون بهم منطقة إراسا وهي أحسن منطقة في البلاد تحت جنح الظلام، وذلك حتى يحولوا دون رؤيتهم لها. وأخيرا وصلوا الى نبع أبوللو، وهناك قال مرافقوهم من الليبيين "هذا هو المكان الذي يجدر بكم أن تستقروا به لأن سماءه مثقوبة" الكتاب الرابع الفصل 158 وانظر ترجمة بازامه وتعليقاته على ما ورد في رواية هيرودوت في قورينة وبرقة ص51 و 72 - 88. وعبد اللطيف البرغوثي التاريخ الليبي القديم 240 ـ 241 و ص 671.)

--------------------------

2 - يقول هيروردوت عن قبيلة الاسبستي " والى الغرب من الجليجامي تقع ديار الاسبستي وراء قورينة في الداخل، غير متصلة بالساحل الذي يسيطر عليه القورينائيون وتتميز هذه القبيلة عن غيرها من القبائل الليبية باستعمالها

للعربات التي تجرها خيول أربعة كم أنها تبذل أقصى جهدها في تقليد قورينة في طريقة حياتها بشكل عام.



3ـ يقول هيرودوت " وفي عهد ملكها الثالث المعروف باسم باتوس السعيد أعلن موحي دلفي نبوءة تسببت في تزاحم الاغريق عامة على الهجرة لمستوطنة قورينة

فقد حدث أن أهالي قورينة كانوا يقدمون هبات من الأراضي للمستوطنين الجدد عندما أعلن موحي دلفي أن كل من يذهب إلى ليبيا البهيجة بعد الفراغ من

تقسيم الأراضي سيندم على عمله في يوم من الأيام. وبهذه الطريقة زاد عدد سكان قورينة زيادة كبيرة فبدأت تتعدى على أراضي جيرانها وتستولي عليها.

واستمر توسعها حتى أثارت نقمة الليبيين بزعامة ملكهم أدكران فحقدوا على قورينة لما انتزعته من أراضيهم ولما تميزت به من نزعة السيطرة. فأرسلوا

وفدا إلى مصر وأعلنوا ولاءهم وتبعيتهم للملك المصري (أبريز) الذي حشد قوة كبيرة وأرسلها ضد قورينة. هيرودوتس الكتاب الرابع الترجمة

الإنكليزية ص 296.

4- المصدر السابق200 205 ، وتجدر الإشارة آبى أن هيرودوت فد ذكر في حديثه عن تأسيس قورينة أن عدد المستوطنين خلال نصف القرن الأول من تأسيسها كان متساويا مع عدد سكانها من الليبيين الأصليين.

يتبع