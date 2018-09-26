ربما.. ولعل!

لا شك أن الواقع يقول إن كلا منا يرى الحقيقة والعالم حوله من "منظوره الخاص"، والسائد أيضا هو تجاهلنا وغفلتنا عن أن ما نراه "ربما" كان وجها واحدا من الحقيقة، أو "لعل" رؤيتنا غير صائبة و"ربما" لدينا نقص أو خطأ في المعلومات؛ أو "لعل" مصدر المعلومة كاذب!.

يقول قاموس اللغة. إن رُبَما هذه (اسم) تدخل على المعارف والأفعال وأن معناها "من المحتمل". و"ربما" الرائعة مفتاح لكل انغلاق فكري، لأنها تفتح لنا آفاق رحبة من الاحتمالات، وكان يفترض أن تكون

وتبقى "ربما" هي الأبرز من مفردات اللغة في أحاديتنا وحواراتنا، لأنه بغياب "ربما"، المشكلة تزداد وتتفاقم عندما تشبث كل منا برؤيته، معتقدا ومتيقنا بصوابيته المطلقة ويرمي غيره في جب الجهالة.

ومن هنا رأيت أهمية (ربما ولعل) كجزء من الواقعية في التعامل مع الأحداث، فنحن لانخطيء إلا حين نحكم على شيء لم نعرفه معرفة كافية.

إن رؤية العالم من منظور الأبيض والأسود في هذه الدنيا، أمر يجانبه الصواب. إذ لا وجود لشيء مطلق. ولا يوجد ما هو كامل 100% أو ناقص 100% وهذه هي الحقيقة التي يقضي الإنسان حياته كلها ليدرك أنه ليس من حق أحد أن يقف أمام الملأ ويقول مثلا، إنه وكيل حصري للعناية اإلهية أو أنه يمثل الإسلام الصحيح الوحيد وغيره خارج عن الملة، في الواقع هناك من يقول ذلك.

وعند الاختلاف وغياب "ربما" يكون الشطط، والوصاية والتسلط باسم الدين تارة وباسم الوطنية أحيانا أخرى وتنتفخ الأوداج وتتسع حدقات العيون الغاضبة ويتم تبادل الاتهامات ويتحول الأمر من قبول أو رفض للرأي إلى عداوة وكراهية وعنف لفظي وجسدي.. متى نتفهم أن الحقيقة نسبية وأن "ربما" ضرورة حياتية.

يغلب على ظني أن (ربما) هي مدخل "للشك" وهو أصل النمط العقلاني للتفكير، أو كما يقال إنه الشك السوى: وهو الشعور المحمود الذي يعد طبيعة في النفس البشرية، وكل شخص يحتاج إلى جزء صغير من هذا الشك في حياته لسلامة صحته النفسية ولحمايته من الوقوع في الأخطاء، ومن سمات الشخص الشاك هنا أنه يعتمد على واقع موضوعي وينتهي بانتهاء الموقف، وخالٍ من الحالات الانفعالية التى تصاحب وتترافق مع ادعاء الصواب المطلق.

نأتي بعدها إلى - "لَعَلَّ" وهى كلمة شكٍّ وأصلها علَّ واللام في أولها زائدة ويُقال لَعَلِّي أفعل ولَعَلَّني أفعل.



* ومن مرادفات كلمة لَعَلّ / رُبَّمَا، عَسَى، عَلّ، يَبْدُو، يُتَوَقَّع، يُحْتَمَلُ، يُمْكِن.



ولكي نفهم "لعل" أكثر ننظر إلى أضداد كلمة لَعَلّ المتمثلة في، أَكيد، بِكُلِّ تَأْكِيدٍ، دون ريبة، دون شَكٍّ، مُؤَكَّدً، يَقيناً.. وما تمثله هذه المفردات من تعنت وادعاء الصواب المطلق، بينما لعل تفتح باب الاحتمال.



هناك من يقول إن كلمة لعل للرجاء، ولا بأس بذلك. ولكنى أظنه الرجاء الممكن تحققه... فنقول مثلا؛ لعل غدنا أحسن حظا؛ وهو عكس الرجاء الذى توحيه (ليت) "ليت الشباب يعود يوما".



ونستحضر هنا أيضا عبارات مهمة تفتح مجالا غنيا بالاحتمالات الممكنة كأن نقول.. (يغلب على ظني) وكذلك عبارة (أكاد أجزم)؛ كلها تقترب بنا إلى اليقين الكامل ولكنها لا تدعي بل تنأى بنا عن ادعاء الصوابية المطلقة.



ولذلك يغلب على ظني أن "لعل وربما" تعني فتح باب التواضع المعرفي بين الفرقاء، ليكون ذلك مدخلا لزوال الحواجز النفسية بين الرأي والرأي الآخر، وتبعا لذلك يغيب عن المشهد التعصب للرأي ويقل نمط التفكير الأحادى.



وما سبب هذه الالتفاتة إلى (ربما ولعل) إلا واقع حالنا المأزوم الذي يشهد بأن التعصب للرأي لا زال سيد الموقف... ولا زال اإصرار على المضي ببلاهة (على أن نرى الأشياء بمنظور واحد وكيفية واحدة ورؤية إطلاقية واحدة)، ولا زالت "لا أريكم إلا ما أرى" هي السائدة رغم أن الثوابت عملية نسبية مثلها مثل أي شيء آخر في هذه الحياة، فما هو ثابت بالنسبة لشخص ما قد يتحول إلى شك عند شخص آخر، وما هو حقيقة عند إنسان ما قد يكون وهما عند آخر. ولو أن العالم ثابت والحقائق ثابتة والعلم ثابت لما تقدم الإنسان قيد أنملة ولظلت الدنيا (محلك سر).



لا زال هناك الكثير من عنادنا الغبي متجسدا في"عنزة ولو طارت"!.



رغم أن باب اﻻحتماﻻت مفتوح على مصراعيه ورغم أن كل شىء حولنا ينطق بالسعة والتنوع... الكون.. الجماد.. النبات.. الحيوان والإنسان...

هل هناك شىء آخر يستحق أن نتأمله؟.

ما علينا إلا النظر إلى ما حولنا.... لنجد التفرد والخصوصية الممعنة في الاختلاف في كل شئ حتى فى بصمة اإبهام لدى اأخوة.

الشاهد، لا مجال أمامنا لسد الطريق أمام ما يسمى بالتفكير القطبي ذلك النمط من التفكير الذي منطلقه (كل شيء أو لا شيء)، إلا بإعادة الاعتبار لـ "ربما" لأن الثنائية الحدية لا تنطبق على الواقع الفعلي للحياة، فالتفكير بأي أمر بأنه إما سلبي أو إيجابي، يجعل التفكير حديا منغلقا موصدا أمام كل الاحتمالات والممكنات العديدة الأخرى.. وأحداث الحياة لا يمكن النظر إليها بأنها أبيض أو أسود، فهنالك طيف كبير بينهما.. وأظن أن هذا النمط من التفكير من الأسباب المهمة لعقلية الوصاية واحتكار الحقيقة وهو تفكير يمثل حجر عثرة في طريق إنجاز أي شكل من أشكال السلم المجتمعي.



أكاد أجزم أن سبب أحادية نظرتنا إلى الأشياء وعدم قبولنا باختلاف أي آخر معنا؛ هو غفلتنا عن مساحة التسامح التي تتأتى من خلال "ربما ولعل" واحتمالاتهما.



مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك سبب وحيد للاستقطاب الحاد... فالأمر بداية يبدو لى أنه ثقافة موروثة تدعي العصمة والصوابية المطلقة!!..

واأمر يتعلق بأسباب وعوامل وأوضاع كثيرة.. اجتماعية وسياسية وتربوية، ولكن هناك عامل أراه يفرض أولوية الآن بحكم أننا نعيش مرحلة انتقالية... ألا وهو الصراع البدائي على السلطة وما يتولد عنه من واقع يعطي لصاحبه الحق في أن يرى الأمور بمنظاره ومعياره هو... وتصوره هو.. وفهمه هو.. إنه واقع يعج باستنساخ كائنات متشابهة السلوك تتقاتل بوهم امتلاك الحقيقة؛ ولكل ذلك رأيت الإشارة إلى أهمية ربما، ولعل.