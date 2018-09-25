أخطاءٌ فادحة وخيارات صعبة

الدول إنما تتدخل خارج حدودها من أجل مصالحها، وطبقاً لاستراتيجياتٍ مقدَّرةِ المكاسب والبدائل والاحتمالات والأدوات - الاقتصادية والعسكرية والدعائية وتلك المتمثلة في رصيدها من ’الأصدقاء‘ - ومقابل أثمانٍ مقبولةٍ من الأموال والأرواح والمكانة. ولن يكون في إطار تلك الحسابات تحقيق مصالح طرفٍ آخر إلا بقدر انعكاسها على مصالحها هي.

التدخل الأجنبي وتبعاته:

استعانت ثورة فبراير بالتدخل العسكري من الدول الغربية إلى جانبها ضدّ النظام القائم. وكانت وراء تلك الاستعانة أسبابٌ ومسوِّغاتٌ يجب أن تُخضَعَ للنظر الموضوعي فيما لها وما عليها. وكان للتدخل وصولاً إلى إسقاط النظام تداعياته؛ فقد حلّت الفوضى، وانهارت المؤسسات، وظهر الإرهاب، وقامت المليشيات، وتدهورت الأحوال المعيشية لعموم الناس. وقد جاءت الاستعانة بالتدخل العسكري الأجنبي من دون تحرّزٍ أو ريبة، أو تبيُّنٍ للدوافع الحقيقية وراء ’حماية المدنيين‘.

لم تكتفِ دول الناتو بحماية المدنيين طبقاً للتفويض الصادر من مجلس الأمن الدولي، بل مضت نحو إسقاط النظام، رغم ما قد ينشأ عن إسقاطه من الفوضى وتفكّك الدولة والانقسام وظهور الإرهاب، في سيناريوهاتٍ محتمَلة لا شكّ في أنها كانت محلّ نظر الدول المتدخِّلة. هم لا يقومون بعملٍ من غيرِ منظورٍ لـ ’يومه التالي‘، رغم ما يزعمه البعض منهم. وتفرّق الليبيون أحزاباً وتياراتٍ وتشكيلاتٍ عسكريةً وقبائلَ تسعى إلى الغلبة والغنيمة، وفي حالةٍ من العمَى إزاء خرابٍ داهمٍ نتيجةَ صراعٍ قدّم أطرافُه مصالحَهم على مصلحة الوطن، تاركين أمر إعادة بناء البيت لذات الدول العاملة على ما آل إليه الحال. انهارت الدولة وأصبح الوطن لعبةً بيد الدول الأجنبية التي تولّت إدارة المحنة من جهةٍ، والأطرافِ الليبيين المتصارعين على المال بكل وسائل الفساد والسلب والنهب من جهةٍ أخرى.