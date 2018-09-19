وصية الكيخيا!

مهما مرت السنون ومهما مضى قطار الزمن، فهناك قضايا لا يطويها النسيان ولا تسقط بالتقادم، خاصة تلك المصحوبة بالغدر والخيانة والخسة، مثل قضية خطف وتصفية داعية حقوق الإنسان، الراحل منصور الكيخيا، التي تعد واحدة من أهم القضايا غير القابلة للنسيان وتظل ملفًا مفتوحًا تتبادله الأجيال ليس في وطنه (ليبيا) فحسب، بل في مختلف أنحاء الوطن العربي، وربما العالم أيضاً باعتباره رمزًا من رموز الدفاع عن حق الإنسان في العيش بحرية وكرامة بصرف النظر عن لونه ودينه وعرقه.

سيناريو خطف الكيخيا من القاهرة صيف العام 1991 وما صاحبه من تواطؤ وتخاذل يبقى عارًا يلاحق كل مَن شارك أو ساهم أو تخلى عن ضميره، سواء مقابل حفنة من المال أو بحثًا عن منصب أو حتى إرضاءً لذي سلطان مهما كان مركزه.

لعنة الكيخيا تظل تلاحق كل شركاء الجريمة بدءًا من سفير ليبيا لدى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية في ذلك الوقت إبراهيم البشاري، الذي استدرجه إلى منزله «الآمن» بالقاهرة وانتهاءًا بمَن لاذ بالصمت أو غطى على الجريمة أو شارك في التحقيق معه، ثم قتله أو تركه يموت وأخفى جثمانه الطاهر في ثلاجة أحد المنازل التابعة لاستخبارات نظام القذافي الوحشي!

القتلة تناسوا أن الكيخيا كان يمثل ضمير جيل كامل من الشباب الليبي

القتلة تناسوا أن الكيخيا كان يمثل ضمير جيل كامل من الشباب الليبي، ومن بين هؤلاء المخلصين الكاتب والمؤرخ شكري السنكي مؤلف كتاب «منصور رشيد الكيخيا: سيرته ومواقفه وقصة اغتياله».

والكتاب يعد وثيقة مهمة تتضمن تاريخ حياة المناضل الراحل، إلى جانب رصد دقيق لعملية استدراجه القذرة من القاهرة بعد تخديره وشحنه داخل سيارات دبلوماسية عبر الحدود ثم جرى نقله عبر طائرة خاصة إلى طرابلس.

رغم أن الكتاب يحمل اسم الكيخيا ويعالج بدقة مشوار حياته، إلا أن المؤلف أصر على أن يصبح الكتاب مرافعة ضرورية أمام التاريخ للأجيال الليبية المتعاقبة نيابة عن أغلب المعارضين الشرفاء لنظام القذافي، الذين فلت قسم كبير منهم بجلده من سيطرة أجهزته الأمنية، فيما اختار القسم الآخر الغربة وتحمل مرارتها بعد أن تقطعت به السبل في وطنه وتجنبًا للسقوط في أيدي أذناب النظام المنتشرين في كل حي وكل حارة، جاهزين للتضحية والوشاية بأقرب الناس إليهم طمعًا في كسب وده أو تجنب أذاه!

إن نظام القذافي الذي أعلن بمنتهى الفجر والإجرام أنه سيلاحق المعارضين حتى لو كانوا في القطب الشمالي لن يتركهم يعيشون في سلام، بل أطلق عليهم لقب «الكلاب الضالة» للحط من شأنهم وتحفيز كلابه المسعورة لاستهدافهم، إما بالاغتيال، كما حدث مع بعضهم في لندن، بون، روما، أثينا ونقوسيا، أو بخطفهم كما حدث مع عمر المحيشي في المغرب وغيره من رموز المعارضة الذين يأتي الكيخيا في مقدمتهم.

لقد بذل نظام القذافي جهدًا مضنيًّا، وأنفق الملايين على مطاردة وقتل وتشريد أبناء وطنه من المعارضين لأسلوب حكمه، وبدلاً عن أن يخصص تلك الثروات الطائلة لتطوير ليبيا وبناء مؤسسات قوية تحمي المجتمع في المستقبل دخل في مغامرات ومناورات لتصفية رفاقه الذين اختلفوا معه في طريقة حكمه المستبد، والآن يدفع الشعب الليبي ثمنًا باهظًا كنتيجة طبيعية لغياب المؤسسات في عهد القذافي، حيث كان بإمكانها ملء الفراغ وحماية البلاد من الدخول في الفوضى كما يحدث حاليًّا منذ سقوط نظام حكمه العام 2011.

إن كتاب السنكي لم يتوقف عند سرد قصة نضال بطل كتابه «منصور الكيخيا» كرمز وطني بارز، بل روى للأجيال الجديدة قصصًا مهمة لرموز وطنية أخرى ضحى بعضهم بماله وثروته وربما بحياته من أجل تحرير ليبيا والليبيين، كما حقق عشرات الوقائع التاريخية حول الدور الوطني الذي لعبته قوى المعارضة في الخارج حتى تحققت أهدافهم التي توَّجتها ثورة فبراير المجيدة.

كما عرج الكتاب، من بعيد، إلى ما آلت إليه أوضاع ليبيا بعد انهيار نظام القذافي، إلى الثورة المضادة بأبعادها الخارجية، والمحاولات المستمرة لإجهاض تجربة الليبيين في بناء دولة حديثة، طالما دعت إليها قوى المعارضة بحيث تضمن مشاركة كل الوطنيين في حكم البلاد بلا تهميش أو إقصاء أو ظلم. وطن يقوم على أسس من العدالة والمساواة وإتاحة الفرص للجميع.

مشي المؤلف على أشواك العلاقة الشائكة بين مصر وليبيا في عهد القذافي، و لم يوجه الاتهام إلى جهة بعينها ولا إلى شخص بعينه، لكني أتصور أن هناك شخصيات مصرية يجب أن تدلي بدلوها في ملابسات قضية اختفاء الكيخيا من القاهرة باعتبارها قضية خطيرة من شأنها أن تضع سمعة مصر على المحك وتشوه دورها المرموق في احتواء وحماية كافة المناضلين مهما كانت توجهاتهم.

فمن حق أبناء منصور الكيخيا أن يعرفوا الحقيقة، ومن حق تلاميذه ومحبيه أن يطلعوا على ما جرى من تفاصيل في تلك الليلة المشؤومة، 10 ديسمبر 1991، وهي الليلة التي تم فيها استدراجه من فندق «سفير» بالدقي إلى ذلك البيت الآمن الذي كان آخر محطاته بالقاهرة حتى اعتراف رئيس مخابرات القذافي عبد الله السنوسي بأن الجثمان الذي عُـثر عليه في أحد البيوت بالقرب من طرابلس 2012 هو بالفعل جثمان الراحل منصور الكيخيا.

السؤال المهم كيف قُتل المناضل الكيخيا وما وصيته وآخر كلماته للقتلة؟

الأحداث التي جرت منذ خطفه إلى ظهور جثمانه سوف تحمل كثيرًا من المفاجآت والمعلومات التي تحدد الأساليب والطرق التي جرى خلالها استجوابه، وتجيب عن السؤال المهم كيف قُتل المناضل الكيخيا وما وصيته وآخر كلماته للقتلة؟.

يعتبر عبد الله السنوسي الشخص الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة ولديه إجابة عن هذا السؤال وباقي الأسئلة التي تطرح نفسها حول تفاصيل خطف وقتل واحد من أهم رجال ليبيا الوطنيين.