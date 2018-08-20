2/15 رسائل الفاخري: سعادة خليفة (الفاخرة)

فيما كنا نناقش سيرة القامتين الليبيتين: الأديبين صادق النيهوم وخليفة الفاخري، تطرقنا إلى موضوع حبهما إلى كتابة الرسائل، خصوصًا تلك التي تتميز بطولها. والحقيقة أن حب معظم كتاب وأدباء الستينات وقبلها، سواء أكانو من الشرق أم الغرب كتابة الرسائل هو في الواقع بسبب أن الرسائل هي الوسيلة الوحيدة المتوافرة لديهم للتواصل مع من يحبون. معظمهم تركوا لنا رسائل، وكثيرًا منها أصبحت كتبًا من كتبهم.

أثناء نقاش موضوع الرسائل هذا، قال أحد الأصدقاء إن الفاخري تأثر بطول ما كان يكتبه صادق له من الرسائل. ولقد وضح في حينها أن صادق لم يكتب رسائل طويلة إلا إلى خليفة، فمثلاً تلك الرسالة الطويلة«13 صفحة فولسكاب» التي كتبتُ عنها من قبل، وقلت إنها في تقديري محاضرة متكاملة لتوجيه المهتم بالكتابة إلى أساليب تساعده كثيرًا على الإبداع، وقلت لو كان لي سلطة لضممتها كمشروع منهج دراسي. ومن كثر قناعتي بما ورد بها طبعت منها عددًا لا يحصي وأعطيته لكل من يرغب في الاستفادة منها، وبالفعل كاتبني كثيرون وأحلت لهم هذه نسخة هذه الرسالة، التي بعثها النيهوم إلى الفاخري من القاهرة بتاريخ: 10/1/1965.

ولكن خليفة الفاخري كتب رسائل طويلة يعود تاريخها إلى ما قبل رسائله مع النيهوم، كتبها إلى محمد البعباع وهو رفيق صباه، وأعمارهما أصغر بقليل من النيهوم.

قد تكون تلك الرسالة أقدم رسائله، لقد كتبها عندما كانت أعمارهم متقاربة. وتاريخ الرسالة في 1/5/1957 يعني عندما كان عمره لم يتجاوز 15 سنة، يعني طالبًا في المرحلة الابتدائية. دعونا ننتقي منها الأسطر التالية:

«.. استلمت منك رسالة غراء، في أعماق قلبها صورة لك وقد قدمتها لي هدية فاخرة، ولي كبير الشرف والعناية أن أقبل هدية من أعز الأصدقاء، وبمناسبة هذه الهدية، فأرجو أن تقبل مني الرد على هديتك، وهي صورة لي. قد تعدها جميلة أم قبيحة، أم تعدها صورة غزال (أمصور) أو صورة تيس، فكل هذا لا يهمني، ولكن الذي يهمني هو أنك تتقبلها ولك مزيد الوفاء، وجزيل الشكر، ومحبة الأصدقاء الأوفياء، وختامًا تقبل تحياتي. صديقك المخلص خليفة».

والحقيقة أن المطلع على أصل صورة الرسالة لن يخطر بباله أنه خط تلميذ في السنة السادسة الابتدائية مثلما علمت من محمد البعباع نفسه.

في مطلع ستينات القرن الماضي التحق محمد البعباع في سلك البوليس الاتحادي عندما كانت المملكة الليبية فيدرالية النظام، وكانت رئاسة البوليس الاتحادي في طرابلس، وكذلك معسكر إعداد هذه القوة، فسافر إلى هناك ومكث هناك أشهرًا، وكان البريد حينها بريدًا، وما من وسيلة للتواصل سوى كتابة الرسائل. يوم 23/1/1961 كتب الفاخري إلى محمد البعباع رسالة هي من أقدم رسائله. من الرسالة يتضح اهتمام الفاخري باللغة العربية خطًا وأسلوبًا وثقافة، وقد تكون تلك المرحلة هي مرحلة نهله من الشعر العربي واهتمامه باللغة وأساليبها. الرسالة بعثها من بنغازي إلى طرابلس تتكون من سبع صفحات وتضمن بالتحديد 47 بيتًا من الشعر العربي القديم، ناهيك عن توظيف معانٍ لأبيات أخرى.

ولكن قبلها بأقل من عام بعث برسالة بتاريخ 3/4/1960 تتكون من 11 صفحة استشهد خلالها بعدد 54 بيتًا من أشعار البحتري والمتنبي والمعري والشابي وغيرهم. كان حينها قد أتمَّ الشهادة الإعدادية! الرسالة حميمة ودافئة وبليغة ولكن ما شدني لها هو وجهة نظر ذكرها سنة 1960 وعمره 18 سنة وظلت من أساسيات سلوكه إلى أن رحل سنة 2001 وعمره 59 سنة.

قال في هذه الرسالة: «... إني لا أعرف سعادة في الحياة غير سعادة النفس، ولا أفهم من المال إلا أنه وسيلة من وسائل تلك السعادة، فإن تمت بدونه فلا حاجة إليه، وإن تمت بقليله فلا حاجة إلى أكثره. هذا هو رأيي في السعادة إن كان ثمة سعادة تخيم على الإنسان. ماذا ينفعني من المال، وماذا يغني عنى يوم أقلب طرفي حولي فلا أرى بجانبي ذلك الإنسان الذي أحبه وأوثره على نفسي، وأرى في مكانه أناسًا آخرين تخطئ إذا جئت في استفهامهم بمن لا شأن لي معهم، ولا صلة لقلبي بهم، فكأنني وأنا خالٍ بأحدهم خالٍ بنفسي منقطع عن الوجود وما فيه!».

يا إلهي أليس هذا (جنقي) الذي ظل كذلك طوال حياته.. لا يضحك وينطلق إلا مع من يحب ويؤثره على نفسه؟. كان يجامل بدفء واحترام ولكنه لا ينطلق إلا مع من يرى فيه نفسه، وأنا على يقين أنه كان يراها مع كثيرين أعرفهم مثلما أعرف أولادي. سنقلب بقية إرثه وسنتأكد أنه عاش وفق قناعاته، مثلما سطرها على الورق. لم يتنازل عن شيء منها وهذا سلوك واعر روضه (جنقي) وظل ضاحكًا ساخرًا من كل الذين لم يروه بعيونه!