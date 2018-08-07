المرابطون الأسياد (4)

تجويف الأرض داخل البحر المحاط بالبحيرات المالحة، يجيء موقعه على الضفة الغربية لشبه جزيرة تشكل نصف دائرة. ترقبها من بعيد إحدى كبريات جزر ذلك البحر. والضفة ذاتها هي البداية الشرقية لخليج نصف دائرة متعرج من مياه البحر داخل الأرض، في نهايته الغربية تقع المدينة التي توافد منها السكان الأول لمدينة الأسياد المرابطين. وفي الشرق حيث شبه الجزيرة تلتقي الهضاب الخضراء بمياه البحر، أما في الغرب حيث الخليج نصف الدائرة المتعرج من مياه البحر داخل اليابسة؛ على امتداده تلتقي الرمال، رمال الصحراء غير المتناهية البعد جنوبا وغربا.

وفي هذا الخليج وفي صحرائه المهولة، وفي تلك الهضاب المتداخلة مع البحر الممتدة شرقا بجواره، هناك يتحرك الحدث، وهناك يكون التجوال، وتبقى الحركة عبر متاهة الصحراء مضنية، وتظل المتابعة عبر وديان الهضاب والسهول، مقصدا نتلمس نحوه طريقا. ونعبر الصحراء إلى كبرى المدن ـ الثلاثية ـ ذات الأسوار - طرابلس - مدينة ذات أسوار، المتوسطة لرفيقتيها المرتبطة بهما في كل حين.

المدن الثلاث....(تريبولس) حواضر الفينيقيين الساحلية ومراكز توسعهم باتجاه الشرق، وعرفت المتوسطة منهن بهذا الاسم (طرابلس)

يستغرقها معهما بعد زمني متعدد المراحل. صبره - لبدة اليسار الأميرة المذعورة، قدمت مع فتياتها السبعين هاربة من بطش أخيها أجاممنون الملك. والأرض المشتراة من أهل البلاد قيست بقطع جلد الثور. تلك رواية للبداية، يستهل بها وبمثيلاتها من الأقاصيص الممتعة رواة الأحاديث أخبارهم. فينيقيون ـ قرطاجيون ـ أو بونيقيون. يضاف إليهم النوميديون، وكان معهم الرومان. وحل الوندال بالبلاد قبل أن يكتسحوا روما بقليل. ثم عادوا... الشرقيون الرومان. وهدم عمرو بعد الفتح ـ كي لا تمتنع عليهم المدينة مجددا ـ هدم عمرو الأسوار.

صبرة ( صبراتة) تم فتحها أيضا، ثم توقف عمرو عند شروس .. ."إفريقية المفرقة، غادرة، مغدور بها" . نسب القول إلى عمر .. الخليفة عمر. وطلب عمر... من عَمرو الرجوع. وعاد عمرو، وأبقى عقبة ليتصدر صفحات سجل الأحداث المتلاحقة المؤثرة في البلاد وأهلها منذ ذلك الحين وإلى هذا الزمان.

المدن الثلاث....(تريبولس) حواضر الفينيقيين الساحلية ومراكز توسعهم باتجاه الشرق، وعرفت المتوسطة منهن بهذا الاسم (طرابلس).... واحتفظت به ولا تزال تعرف به حتى الآن.

يواكب وجودها الزمني المدن الخمس في الشرق، وفي الجنوب كانت جرمة وحضارة الجرمنتيين

ومن غرب البلاد نعود إلى الشرق حيث المدن الخمس، لكل مدينة رواية، ولكل منها أحاديث وأخبار، وتميزت الحورية (قورينة) منهن بالسبق، تألقت، ازدهرت، ثم قدّمت... فلاسفة.. شعراء.. فنانين..أطباء وعلماء. تلك الفتاة الأميرة النافرة التي شغف بها حبا ووقع في هواها الإله الراعي المؤسس أبوللو ابن كبير الآلهة زيوس.

التوجه نحو الجنوب، جنوب شرق البلاد، الصحراء الكبرى، وبحر الرمال العظيم. ونتوغل في عمق متاهة الصحراء، أسّرة الرمال المتموجة، سرير يتلوه سرير، سبخ ووديان، وكان وادي الموت يعج بالمتكاثف من ألوان الحياة. الطفوح البركانية، ويتوسط بُعْد الصحراء الهروج الأسود، وعند جنوب الغرب، تاسيلي وأكاكاس، متاحف حفظتها الصحراء لرسوم ملونة نقشت على الصخر، قبل عصر التاريخ انشغل بإعدادها فنانون منذ عهد الرعاة. المدن الثلاث في الغرب، يواكب وجودها الزمني المدن الخمس في الشرق، وفي الجنوب كانت جرمة وحضارة الجرمنتيين.