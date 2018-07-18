ليبيا إلى أين؟

تسليم مصير الشعب في أيدي فئة همها الأول والأخير الربح سيوقعنا في عواقب وخيمة أهمها:

- استيراد الرخيص البخس لتحقيق أكبر ربح، وهذه متاجرة بصحة وسلامة المواطن الليبي.

- زيادة الواردات والاستيراد العشوائي.

- إذلال المواطن من خلال لقمة العيش.

- حدوث فوارق اجتماعية داخل المجتمع ومسح الطبقة الوسطى، فينقسم المجتمع إلى فئتين: فئة تملك كل شيء وفئة لا تملك شيئا.

- زيادة الفساد المالي والإداري.

- استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.

- عدم استقرار سوق العملة والسيطرة عليه.

- عدم القدرة على معرفة حجم العرض والطلب الحقيقيين على الدولار بعيدا عن الصورة الوهمية التي يحاول تجار العملة والمضاربون على الدولار تصديرها.

- ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار في السوق السوداء.

- السوق الموازية (السوق السوداء).

- ظاهرة التهريب التي ضيعت الاقتصاد الوطني.

- انخفاض القيمة الشرائية للدينار الليبي التي بدورها تؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم وبشكل مستمر.

- يظل الاقتصاد الليبي يدور في نفس الحلقة ويزداد سوءاً باستمرار هذا الوضع قد نصل إلى مرحلة يستحيل الرجوع عنها.

- لن نصل إلى استقرار سياسي أو أمني في ظل الوضع الحالي ومع الاستمرار في هذا الوضع ستظهر علينا أجسام جديدة في الظاهر تابعة للدولة وباطنها عكس ذلك تماما.

* أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة مصراتة.