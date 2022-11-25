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أفعى تلدغ طفلا أستراليا وتسحبه إلى حوض سباحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 10:20 صباحا
أفعى تلدغ طفلا أستراليا وتسحبه إلى حوض سباحة
ثعبان من نوع الأصلة البورمية في إيفرغلايدز في فلوريدا بتاريخ 11 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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نقلت وسائل إعلام أسترالية، الخميس، عن رجل قوله إن ابنه الذي يبلغ خمس سنوات نجا من الموت، بعدما لدغته أفعى ضخمة من نوع الأصلة وسحبته إلى حوض سباحة.

وقال الوالد بن بلايك في حديث إلى إذاعة «ناين راديو»، إن نجله بو كان يلعب بجوار حوض سباحة في بايرن باي (شرق) عندما هاجمته أفعى طولها ثلاثة أمتار أتت من بين النباتات الموجودة قرب المكان.

وأضاف «أعتقد أنّ الأفعى كانت تنتظر فريسة ما ووجدت بو أمامه»، فعضّت الأفعى الطفل وأسقطته في المياه ولفّت نفسها حول إحدى رجليه، وفق «فرانس برس».

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وهبّ جدّ الصبي البالغ 76 عاماً لإنقاذ حفيده فغطس في حوض السباحة لإخراجه فيما الأفعى لا تزال ملتفة حول رجله.

وتمكن بن بلايك من تحرير ابنه من قبضة الأفعى وحاول السيطرة على الوضع. وقال «تمكّنت من تحرير ابني خلال 15 إلى 20 ثانية». ويتعافى الصبي بصورة جيدة من الجروح التي تعرض لها.

ليست سامة
وقال الوالد «بمجرد أن نظفنا الدم وأخبرناه أنه لن يموت لأنّ الأفعى ليست سامة، تحسّن وضعه».

ومع أنّ هذا النوع من الأفاعي ليس ساماً، إلا أنّ الطفل يخضع لعلاج تفادياً لإصابة جروحه بأي التهاب.

وأشار بلايك إلى أنّ الأفاعي جزء من الحياة اليومية في مدينة بايرن باي السياحية الشهيرة والمعروفة برياضة ركوب الأمواج، وتبعد ثماني ساعات بالسيارة شمال سيدني.

وقال بلايك «نحن في أستراليا والأفاعي موجودة في كل مكان»، موضحاً أنّ الأفعى أُطلقت مجددا في الطبيعة.

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