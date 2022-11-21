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في يوم الطفل العالمي.. معالم ليبية بارزة تكتسي باللون الأزرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 09:55 مساء
في يوم الطفل العالمي.. معالم ليبية بارزة تكتسي باللون الأزرق
منارة بنغازي تضيء باللون الأزرق (صفحة يونسيف ليبيا على فيسبوك)
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اكتست معظم المعالم البارزة في جميع أنحاء ليبيا باللون الأزرق، في ذكرى يوم الطفل العالمي، الذي صادف أمس الأحد 20 نوفمبر.

ونشرت صفحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا عبر موقع «فيسبوك»، صورًا لأبرز المعالم الليبية وهي مضيئة باللون الأزرق، احتفالاً بالحدث العالمية.

ليبيا تنضم لـ100 دولة تحيي يوم الطفل العالمي
وقالت المنظمة، في منشورها، إن ليبيا انضمت إلى أكثر من 100 دولة، للدعوة إلى رمزية إلى الاهتمام بحقوق الطفل ومستقبل أكثر إشراقًا لكل طفل.

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والمعالم الليبية التي أضاءت باللون الأزرق: «منارة بنغازي، ومركز تنمية الطفل بنغازي، وبرج ليبيا، وماركوس آرش، برج الساعة، المدينة القديمة، ومدرسة غمادس تايلوان».

واحتفلت «يونيسيف»، أمس الأحد، باليوم العالمى للطفل، وهو اليوم السنوى الذي تنظمه المنظمة الأممية، لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم.

برج ليبيا تضيء باللون الأزرق (صفحة يونسيف ليبيا على فيسبوك)
برج ليبيا تضيء باللون الأزرق (صفحة يونسيف ليبيا على فيسبوك)
ماركوس آرش يضيء باللون الأزرق (صفحة يونيسيف ليبيا على فيسبوك)
ماركوس آرش يضيء باللون الأزرق (صفحة يونيسيف ليبيا على فيسبوك)
أحد معالم ليبيا يضيء باللون الأزرق (صفحة يونيسيف ليبيا على فيسبوك)
أحد معالم ليبيا يضيء باللون الأزرق (صفحة يونيسيف ليبيا على فيسبوك)
أحد معالم ليبيا يضيء باللون الأزرق (صفحة يونيسيف ليبيا على فيسبوك)
أحد معالم ليبيا يضيء باللون الأزرق (صفحة يونيسيف ليبيا على فيسبوك)
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