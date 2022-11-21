Atwasat

الموت يغيب المناضلة الأرجنتينية هيبي دي بونافيني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 03:03 مساء
الموت يغيب المناضلة الأرجنتينية هيبي دي بونافيني
هيبي دي بونافيني في صوة تعود إلى مايو 2017 في بوينوس ايرس (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت نائبة رئيس الأرجنتين، الاثنين، وفاة هيبي دي بونافيني، عن 93 عاما، وهي التي قادت مجموعة «أمهات بلازا دي مايو» في تحدٍ للديكتاتورية العسكرية وللمطالبة بالحقيقة بشأن أبنائهن المفقودين.

كانت بونافيني في العام 1977 إحدى مؤسِسات المجموعة التي جمعت أمهات احتججن أمام مقر الرئاسة يائسات لمعرفة مكان عشرات الآلاف ممن اختطفوا خلال النظام العسكري الوحشي 1976-1983، وفق «فرانس برس».

- وليامز تنعى الناشطة الليبية حنان الفخاخري

على مدار 45 عاما، وفي ظل حكومات مختلفة، استمرت النساء في الالتقاء والسير حول ساحة بلازا دي مايو فيما يضعن حجابا أبيض أصبح رمزا لهن، في بحث غير مجد في كثير من الأحيان عن العدالة.

وأعلنت نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر على تويتر وفاة بونافيني مشيدة بها باعتبارها «رمزا عالميا للنضال من أجل حقوق الإنسان، وفخر الأرجنتين». وأكدت ابنتها أليخاندرا بونافيني وفاتها في مستشفى في بوينس ايرس حيث أدخلت قبل أيام.

وكتبت أليخاندرا «هذه لحظات صعبة جدا من الحزن العميق، ونحن نتفهم حب الناس لهيبي. لكن في الوقت الحالي، نحتاج إلى أن نبكي على انفراد».

من جانبه، قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إن بونافيني «مناضلة دؤوبة من أجل حقوق الإنسان» وأعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف في بيان «الحكومة والشعب الأرجنتيني يعترفان بها كرمز عالمي للبحث عن الذاكرة والحقيقة والعدالة للمفقودين البالغ عددهم 30 ألفا».

خطف اليساريين والأطفال
اختطف حوالى 30 ألف شخص وافتُرض أنهم قتلوا على يد النظام أو فرق الموت اليمينية في السبعينات والثمانينات للاشتباه في كونهم يساريين.

وتضاف إلى ذلك مأساة الخطف الواسعة النطاق للأطفال المولودين لأشخاص يشتبه في أنهم معارضون أثناء فترة حكم دكتاتورية اليمين.

وُلد العديد من الأطفال، في الأسر دون معرفة أقاربهم وتم تسليمهم إلى عائلات عسكريين للتبني.

ولدت بونافيني التي شاركت في المسيرات خلال السنوات الأخيرة على كرسيها المتحرك، في العام 1928 في إنسينادا، وهي بلدة تبعد 60 كيلومترا عن بوينس ايرس.

كانت ربة منزل عندما استولى الجيش على السلطة في العام 1976 وأطاح إيزابيل بيرون، زوجة الرئيس الراحل خوان بيرون. ورغم ذلك، في العام 1977، اختطف أبناؤها وزوجة ابنها.

وقالت بونافيني أخيرا في مناسبة افتتاح معرض صور عن حياتها «نسيت من كنت يوم اختفوا. لم أفكر في نفسي بعد ذلك». بعد أشهر قليلة، بدأت هي ومجموعة صغيرة من النساء الاحتجاج أمام القصر الرئاسي.

الموت أو الاختفاء ببساطة
وخاطرت الأمهات بمواجهة مصير أبنائهن الناشطين السياسيين، التعذيب أو الموت أو الاختفاء ببساطة دون أثر، في حين حاول الجنرالات السخرية منهن، مستهزئين بهن بوصفهن «نساء مجنونات».

أتت النساء إلى ساحة بلازا دي مايو كل يوم خميس حتى خلال تفشي جائحة كوفيد، وقد اشتهرن في كل أنحاء العالم بنضالهن.

في السنوات اللاحقة، أصبحت بونافيني شخصية أكثر إثارة للجدل، وأصبحت مؤيدة متشددة للكيرشنرية وداعمة قوية للرئيس السابق نيستور كيرشنر وزوجته كريستينا، نائبة الرئيس الحالي.

في العام 2017، تمت محاكمتها بتهمة اختلاس أموال مخصصة لبناء منازل للفقراء، في قضية قالت بونافيني إنها مدفوعة باعتبارات سياسية من الرئيس وقتها ماوريسيو ماكري الذي اعتبرته «عدوا». ولم تحل القضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم

القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»

اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر

بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز

قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز
أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر

أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر
كيروش: مباراة إنجلترا هي الأهم لنا

كيروش: مباراة إنجلترا هي الأهم لنا
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
ساوث غيت: سنتسلح بالخبرة أمام إيران

ساوث غيت: سنتسلح بالخبرة أمام إيران
فان غال: سنفتقد ديباي كما تفتقد السنغال ماني

فان غال: سنفتقد ديباي كما تفتقد السنغال ماني
الأرجنتيني ماركيز معلقًا على النسخة 17 في تاريخه

الأرجنتيني ماركيز معلقًا على النسخة 17 في تاريخه
أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس

أوسكار فخرية للممثل مايكل ج. فوكس
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)

عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر...
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022

رسميا.. بنزيمة يعلن غيابه عن مونديال قطر 2022
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟

هل ستخلف «أميرة» كوريا الشمالية والدها كيم جونغ أون؟
إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»

إنفانتينو: الانتقادات المتعلقة بكأس العالم في قطر تنم عن «نفاق»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
مرسوم ملكي بحظر طبق كبد الأوز.. ما السر؟
مرسوم ملكي بحظر طبق كبد الأوز.. ما السر؟
الجلطة تنهي حياة باندا قدمته الصين إلى تايوان
الجلطة تنهي حياة باندا قدمته الصين إلى تايوان
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
توقيف رجل مافيا إيطالي بتهمة قتل عاملات في مجال الجنس
توقيف رجل مافيا إيطالي بتهمة قتل عاملات في مجال الجنس
احتلال مطعم لندني شهير.. لـ«أسباب مناخية»
احتلال مطعم لندني شهير.. لـ«أسباب مناخية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي...
القبض على المليونير الصيني المشتبه بقتله رجلاً قبل ثلاثة عقود
القبض على المليونير الصيني المشتبه بقتله رجلاً قبل ثلاثة ......
امرأة سويسرية سيئة الحظ.. سيارتها دهستها 3 مرات
امرأة سويسرية سيئة الحظ.. سيارتها دهستها 3 مرات...
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه...
الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية
الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية...
المزيد
الموت يغيب المناضلة الأرجنتينية هيبي دي بونافيني
الموت يغيب المناضلة الأرجنتينية هيبي دي بونافيني...
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»...
السلفادور تبدأ الحرب على العصابات
السلفادور تبدأ الحرب على العصابات...
احتلال مطعم لندني شهير.. لـ«أسباب مناخية»
احتلال مطعم لندني شهير.. لـ«أسباب مناخية»...
توقيف رجل مافيا إيطالي بتهمة قتل عاملات في مجال الجنس
توقيف رجل مافيا إيطالي بتهمة قتل عاملات في مجال الجنس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط