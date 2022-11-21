اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»

القاهرة - بوابة الوسط

تبنّت جامعات مقاطعة ياماناشي اليابانية في غرب طوكيو، أخيرا، مبادرة لمكافحة الانتحار، تتمثل في الطبع على ورق المراحيض رسائل تساهم في إبعاد هذه الفكرة عن رؤوس ضحايا محتملين.

ويمكن القراءة بأحرف زرقاء على هذه الأوراق البيضاء «عزيزي، أنت الذي تمضي أياما صعبة في التظاهر بأن كل شيء على ما يرام... ليس عليك إخبارنا بكل شيء لكن لم لا تخبرنا بالقليل فقط؟»، وفق «فرانس برس».

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إضافة إلى هذه الرسائل التي كتبها متخصص في الصحة العقلية والمرفقة بأرقام هواتف للوقاية من الانتحار، هناك أيضا صور مهدئة على ورق المراحيض، مثل قطة متكوّرة على نفسها.

ووزّعت سلطات ياماناشي ستة آلاف من هذه الأوراق على 12 جامعة محلية الشهر الماضي.

أوقات خطرة

وأوضح المسؤول في المقاطعة كينيشي ميازاوا، الاثنين: «تكون بمفردك في الحمام... ونحن نشعر بأنه في مثل هذه الأوقات يمكن أن تخطر في بالك الأفكار السيئة».

وكما هي الحال في عديد الدول الأخرى، لوحظ ارتفاع في عدد حالات الانتحار في اليابان مع جائحة كوفيد التي عززت عزلة العديد من الناس.

في العام 2020، انتحر حوالي 500 طفل ومراهق في اليابان، وهو عدد قياسي وطني ويعادل ضعف ما كان عليه في العام 2016، وفقا لوزارة الصحة.