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احتلال مطعم لندني شهير.. لـ«أسباب مناخية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 04:45 مساء
احتلال مطعم لندني شهير.. لـ«أسباب مناخية»
غوردن رامزي في مطبخ مطعمه في تشلسي في 19 يناير 2001 (أ ف ب)
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طالب ناشطون مناخيون بإصلاح شامل لنظام الغذاء في المملكة المتحدة، السبت، بعدما احتلوا مطعم الشيف الشهير غوردن رامزي، في لندن الحائز ثلاث نجوم ميشلان.

ودخل 14 عضوا من جماعة «أنيمل ريبيليين» مطعم غوردن رامزي في تشلسي في جنوب غرب لندن قرابة السادسة مساء (18,00 ت غ) وجلسوا إلى طاولات مخصصة لزبائن حاملين قوائم طعام مزيفة توضح بالتفصيل التكاليف البيئية للأطباق المقدمة في المطعم، وغادروا عندما أغلقت المؤسسة بعد ساعات.

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وكتبت المجموعة على تويتر «هذا المطعم الفاخر يعطي المثال الأفضل عن عدم المساواة الذي نواجهه في المملكة المتحدة حاليا، فضلا عن إنكار مدى خطورة أزمة المناخ»، وفق «فرانس برس».

وأضافت «نحن نحتاج إلى تحوّل جذري في نظام الغذاء في المملكة المتحدة وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولية ذلك». ودعت الناشطة لوسيا ألكزاندر إلى «الانتقال إلى نظام غذائي قائم على النبات».

النظام الغذائي النباتي
وأوضحت «يتطلّب النظام الغذائي القائم على النبات 75% أقل من الأراضي الزراعية لزراعة الغذاء، ما يسمح لنا بإطعام ملايين الأشخاص الإضافيين دون الاعتماد على صناعات تربية الحيوانات الاستغلالية وغير الفعالة».

من جانبه، قال ناطق باسم مطعم غوردن رامزي «لكل شخص الحق في أن تكون لديه آراء ومعتقدات. لكن الدخول بالقوة إلى مطعم ومضايقة الموظفين الذين يعملون بجد وإفساد أمسية زبائن انتظروا أشهرا لحجزهم، هي أمور غير مقبولة بتاتا وغير لائقة».
وقالت شرطة لندن إنها استدعيت إلى المطعم، لكن لم يتم توقيف أحد.

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