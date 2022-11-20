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توقيف رجل مافيا إيطالي بتهمة قتل عاملات في مجال الجنس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 03:33 مساء
توقيف رجل مافيا إيطالي بتهمة قتل عاملات في مجال الجنس
دراجات سكوتر كهربائية أمام الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما في 22 يونيو 2020 (أ ف ب)
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كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الشرطة أوقفت، السبت، عضوا في مافيا يشتبه في قتله عاملتين في مجال الجنس صينيتين ومومسا كولومبية متحولة جنسيا.

وذكرت صحيفة «إل كورييري ديلا سيرا» أن الشرطة الإيطالية تمكّنت بفضل صور ملتقطة من كاميرات مراقبة من التعرف على جاندافيدي دي بو(51 عاما)، وهو رجل عنيف تمت ملاحقته بتهمة الاتجار بالمخدرات والاعتداء الجنسي في السابق.

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والمشتبه به عضو في مافيا بقيادة ميكيلي سينيزي التي تمضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة. وبين عامَي 2008 و2011، أمضى المشتبه به فترة في مستشفى للأمراض النفسية، وفق «فرانس برس».

وعثرت الشرطة على دي بو الذي لم يكن يتصرّف لحساب المافيا وربما كان تحت تأثير المخدرات، في منزل أفراد من عائلته حيث اختبأ بعدما أطلقت الشرطة عملية بحث الخميس عقب اكتشاف الضحايا الثلاث اللواتي قُتلن طعنا، وفق الصحيفة نفسها.

سفاح محتمل
وحذّرت صحف عدة بعد ذلك من وجود «سفاح» محتمل في العاصمة الإيطالية. واكتُشفت جثتا الصينيتين صباحا في مبنى في منطقة براتي، أحد الأحياء الراقية في روما، فيما عثر على جثة الكولومبية في شقة في الحي نفسه بعد ساعة.

وقالت امرأة تعيش في المبنى للصحفيين «كان الجميع يعلم أن هناك شقة سيّئة السمعة هنا، وكنت أرى الناس يصلون الساعة الثانية والثالثة صباحا». وعثر صديق على جثة الكولومبية (65 عاما)، وفق «إل كورييري ديلا سيرا».

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