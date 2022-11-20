حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

فيما يحاول السكان إبقاء فواتير الطاقة منخفضة، حضّت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، قاطني المدينة على ارتداء قمصان صوفية بقبة عالية خلال الشتاء للحصول على الدفء.

وقالت الحاكمة التي كانت ترتدي قميصا صوفيا بقبة عالية للصحافيين الجمعة «تدفئة العنق لها تأثير حراري. أنا بنفسي أرتدي قميصا صوفيا بقبة عالية وأضع الوشاح الذي يبقيكم دافئين أيضا. سيوفر ذلك الكهرباء».

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وأضافت «هذه واحدة من الأدوات التي تساعد في التغلب على المناخ الشتوي القاسي معا» في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة مضيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «كان رائدا في ارتداء القمصان الصوفية ذات القبة العالية».

ومثل العديد من البلدان، تواجه اليابان التي تهدف إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول العام 2050، ضغطا على إمدادات الطاقة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.