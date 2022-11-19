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الجلطة تنهي حياة باندا قدمته الصين إلى تايوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 04:30 مساء
الجلطة تنهي حياة باندا قدمته الصين إلى تايوان
البادا الذكر توان توان الذي قدمته الصين هدية إلى تايوان سنة 2008 (أ ف ب)
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بعد تعرضه لسلسلة جلطات، نفق ذكر باندا عملاق في حديقة حيوانات تايبيه، قدمته الصين لتايوان قبل أربعة عشر عاما كرمز للعلاقات الدافئة بينهما حينها.

وقالت حديقة الحيوانات في بيان مقتضب، لم يذكر سبب النفوق «أكد فريقنا الطبي أن قلب توان توان توقف عن النبض الساعة 13,48 (05,48 ت غ)».

وفي وقت سابق السبت، قال بيان منفصل إن حالة الباندا وصلت إلى «نقطة اللاعودة» ولم يعد بإمكانه «العيش حياة جيدة»، وفق «فرانس برس».

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ولاحظ الأطباء البيطريون لأول مرة في أغسطس الفائت أن الباندا توان توان (18 عاماً)، كان مريضاً عندما بدأ يعاني نوبات، وبدا عليه الاضطراب والخمول بشكل متزايد. وأظهرت الفحوص الطبية أنه يعاني علّة في الدماغ، وأعطي دواء مضاداً للتشنج.

واشتبهت حديقة الحيوانات الشهر الماضي في إصابة توان توان بورم في الدماغ، ونقلته لتلقي الرعاية التلطيفية.

توان توان
وكان توان توان ورفيقته في التكاثر يوان يوان مُنحا إلى تايوان من جانب بكين أواخر العام 2008، في وقت كانت العلاقات بينهما أكثر ودية.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتعهدت سابقاً إعادة الجزيرة الديموقراطية المتمتعة بحكم ذاتي إلى سيادتها، بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي إشارة إلى هذا الهدف، فإنّ اسمَي حيواني الباندا يعنيان «لم الشمل» أو «الوحدة». وتستخدم الصين دببة الباندا كهدايا لتوطيد العلاقات مع دول أخرى، ما يُسمّى «دبلوماسية الباندا».

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