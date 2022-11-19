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مرسوم ملكي بحظر طبق كبد الأوز.. ما السر؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 02:08 مساء
مرسوم ملكي بحظر طبق كبد الأوز.. ما السر؟
تشارلز الثالث يحظر طبق كبد الأوز المسمن في المقار الملكية (الإنترنت)
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وجه القصر الملكي رسالة إلى جمعية «بيتا» الناشطة في مجال الرفق بالحيوان، كاشفا فيها أن الملك تشارلز الثالث حظر تقديم طبق كبد الأوز المسمّن على موائد الأسرة الملكيّة.

حظر الملك تشارلز الثالث تقديم طبق كبد الأوز المسمّن على موائد الأسرة الملكيّة، بحسب رسالة وجهها القصر الملكي إلى جمعية «بيتا» الناشطة في مجال الرفق بالحيوان.

ويُعرف عن تشارلز الثالث كفاحه الطويل من أجل حماية الطبيعة والزراعة العضوية ومكافحة تغير المناخ، وهو كان من أشد المنتقدين لاستهلاك طبق كبد الأوز المسمّن، وفق «فرانس برس».

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وكتب مدير الدار الملكية في رسالة إلى جمعية «بيتا» (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals)، «شكراً على رسالتكم بشأن المسائل الأخلاقية المرتبطة بطبق كبد الأوز المسمّن».

وأضاف السير توني جونستون-بيرت في هذه الرسالة، الجمعة، والمؤرخة في 10 نوفمبر «يمكنني أن أؤكد أن كبد الأوز المسمّن ليس من ضمن مشتريات العائلة الملكية ولا يُقدّم على الموائد في الدور الملكية، ومن غير المتوقع أن تتغير هذه السياسة».

إليزابيث الثانية
وكانت إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر، من محبي كبد الأوز. وقُدّم هذا الطبق لها في مأدبة عشاء رسمية في باريس في يونيو 2014 جمعتها مع الرئيس السابق فرنسوا هولاند.

وكعربون شكر للملك، أرسلت جمعية «بيتا» له صندوقاً يحوي طبقاً «مزيفاً» من هذا النوع يُقدّم في مطعم الشيف النباتي ألكسيس غوتييه في لندن.

وكتبت الجمعية في بيان أنها «تشجع الجميع على أن يحذوا حذو الملك وألا يأكلوا كبد الأوز المسمّن في عيد الميلاد وبعده».

ويمكن استيراد هذا الطبق المحبب خصوصاً على موائد عيد الميلاد، وبيعه حالياً في المملكة المتحدة، لكنه لا يُنتج في البلاد.

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