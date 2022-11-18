Atwasat

أريزونا وتكساس تعدمان مدانين بارتكاب جريمتي قتل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 01:10 مساء
أريزونا وتكساس تعدمان مدانين بارتكاب جريمتي قتل
غرفة إعدام في سجن بولاية أوهايو الأميركية، 30 نوفمبر 2009 (أ ف ب)
alwasat radio

ارتفع عدد أحكام الإعدام المنفذة، هذا العام، في الولايات المتحدة إلى خمسة عشر، وذلك بعدما أعدمت ولايتا أريزونا وتكساس، الأربعاء، رجلين مدانين بارتكاب جريمتي قتل.

وأشار وزير العدل في أريزونا، مارك برنوفيتش، في بيان إلى أنّ موراي هوبر، وهو أميركي أسود يبلغ 76 عاماً، تلقى حقنة قاتلة في سجن فلورنس صباح الأربعاء، وفق «فرانس برس».

- الإعدام لأميركية قتلت حاملا لسرقة جنينها

وبحسب المدعين العامين، اقتحم موراي هوبر وشخصان آخران منزلاً بهدف سرقته ليلة رأس السنة عام 1980، وقيّدوا قاطنيه الثلاثة قبل إطلاق النار عليهم وإصابتهم في رؤوسهم، فقُتل الرجل وحماته بينما نجت الزوجة وتمكنت من تحديد هوية المهاجمين.

وحُكم على الثلاثة بالإعدام عام 1983، إلا أنّ اثنين منهم توفيا خلال وجودهما في السجن قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقهما. وكان موراي هوبر يؤكد باستمرار براءته من دون تمكّنه من إقناع المحاكم بذلك.

عقود بين حكم الإعدام وتنفيذه
ومن الشائع في الولايات المتحدة أن تنقضي عقود بين إصدار حكم الإعدام وتنفيذه، لأنّ سبل الانتصاف القانونية الممكنة بعد الحكم كثيرة.

من ناحية أخرى، نفذت ولاية تكساس المجاورة حكم إعدام صادر في حق ستيفن باربي (55 عاماً).

وتلقى الرجل هذا الحكم عام 2006 بعد إدانته بقتل حبيبته السابقة التي كانت حاملاً آنذاك وابنها الذي كان يبلغ سبع سنوات.

اعتراف وتراجع
وبعدما أقرّ بدايةً بارتكابه الجريمة، تراجع عن اعترافه سريعاً قائلاً إن الشرطة أجبرته على الإدلاء باعتراف كاذب. وخاض منذ إدانته معركة قانونية وحصل على قرارين بوقف التنفيذ.

وقدم وكلاء الدفاع عنه الثلاثاء استئنافاً أخيراً أمام المحكمة العليا الأميركية. وانتقدوا سلطات السجون المحلية لعدم وضعها سياسة واضحة في ما يتعلق بالحقوق الدينية للمدانين في غرفة الإعدام.

وردت سلطات السجون بأنها وافقت على كل طلبات ستيفن باربي، بينها أن يمسك كاهنه يده أثناء حقنه بالسائل القاتل. وستيفن باربي هو السجين الخامس عشر الذي يُعدم هذا العام في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟

شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟
رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%

«فاو» تحذر: فاتورة الواردات الغذائية في العالم ارتفعت بنسبة 10%
وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا

وليامز: الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء في ليبيا
وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع

وليامز: إخفاء تقرير التدقيق الدولي لأداء «المركزي» خطأ فظيع
حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية

حضور أميركي مكثف ينتقد تأخير الانتخابات.. ويحذر من القوات الأجنبية
جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»

جريدة «الوسط»: توقيت سياسي لزيارة مدعي عام «الجنائية الدولية»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
عميد أغنى عائلة في بريطانيا محروم من الرعاية الصحية
عميد أغنى عائلة في بريطانيا محروم من الرعاية الصحية
البرق يعطل حركة الطيران في فالنسيا
البرق يعطل حركة الطيران في فالنسيا
ملك الزولو يقود تظاهرة «رجالية» تنديدا بالعنف ضد النساء
ملك الزولو يقود تظاهرة «رجالية» تنديدا بالعنف ضد النساء
للمرة الأولى.. «علي بابا» ترفض نشر حصيلة مبيعات «يوم العزاب»
للمرة الأولى.. «علي بابا» ترفض نشر حصيلة مبيعات «يوم العزاب»
«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال
«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي...
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس...
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه
تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه...
امرأة سويسرية سيئة الحظ.. سيارتها دهستها 3 مرات
امرأة سويسرية سيئة الحظ.. سيارتها دهستها 3 مرات...
تعرف إلى أطول قطار ركاب في العالم
تعرف إلى أطول قطار ركاب في العالم...
المزيد
أريزونا وتكساس تعدمان مدانين بارتكاب جريمتي قتل
أريزونا وتكساس تعدمان مدانين بارتكاب جريمتي قتل...
الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية
الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية...
سرقة مجوهرات من منزل وريث «فويتون» في باريس
سرقة مجوهرات من منزل وريث «فويتون» في باريس...
«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال
«غرف حسّية» لمصابي التوحد.. قطر تضيف جمهورا جديدا للمونديال...
للمرة الأولى.. «علي بابا» ترفض نشر حصيلة مبيعات «يوم العزاب»
للمرة الأولى.. «علي بابا» ترفض نشر حصيلة مبيعات «يوم العزاب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط