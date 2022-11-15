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الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 01:26 مساء
الملياردير جيف بيزوس سيتبرع بمعظم ثروته للجميات الخيرية
جيف بيزوس متحدثا إلى الصحفيين في واشنطن (أ ف ب)
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كشف الملياردير جيف بيزوس، الاثنين، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أنه سيتبرع بمعظم ثروته لجمعيات خيرية

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخطط للتبرع بمعظم ثروته وهو على قيد الحياة، أجاب بيزوس مؤسس «أمازون» بـ «نعم»، وفق «فرانس برس».

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وهذه المرة الأولى التي يفيد بها رجل الأعمال (58 عاماً) بتصريح مماثل علناً. ولم يشر بيزوس في حديثه إلى «ذي غيفينغ بليدج» التي تشكل مبادرة أطلقها الأميركيان وارن بافيت وبيل غايتس عام 2010، وتهدف إلى تشجيع أصحاب الملايين على التبرع بأكثر من نصف ثرواتهم للجمعيات الخيرية.

وتبلغ ثروة جيف بيزوس حالياً 124 مليار دولار، مما يجعله رابع أغنى شخص في العالم، بحسب «بلومبرغ».

صندوق بيزوس إيرث
ويحوز جيف بيزوس أيضاً صحيفة «واشنطن بوست» اليومية وشركة «بلو أوريجن» للصناعات الفضائية و«صندوق بيزوس إيرث» المخصص لكوكب الأرض والذي أطلقه الملياردير عام 2020 مخصصاً له عشرة مليارات دولار.

ويرغب رجل الأعمال في ضمان أن تُستخدم تبرعاته بأفضل طريقة ممكنة. وقال خلال المقابلة التي ظهر فيها إلى جانب شريكة حياته لورين سانشيز «نحن نعزز الإمكانات» اللازمة للقيام بهذا الأمر.

وسبق أن تعهدت ماكنزي سكوت، زوجة بيزوس السابقة التي تُقدّر ثروتها بنحو 24 مليار دولار، بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثروتها للجمعيات الخيرية، عبر توقيعها على «ذي غيفينغ بليدج» عام 2019 بعد فترة وجيزة على طلاقها.

وفي أوائل عام 2021، تبرعت سكوت بستّة مليارات دولار لمنظمات عدة من دون فرض أي شروط تتعلق بمساهمتها هذه.

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