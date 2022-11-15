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سرقة مجوهرات من منزل وريث «فويتون» في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 10:15 صباحا
سرقة مجوهرات من منزل وريث «فويتون» في باريس
صورة مؤرخة في 31 يوليو 2021 تظهر شعار مجموعة إل في إم إتش ولوي فويتون ومويت إينيسي في باريس (أ ف ب)
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أفادت مصادر متوافقة، الاثنين، بأن منزل بونوا-لوي فويتون، أحد ورثة مؤسس العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة، في باريس، تعرض للسرقة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت المصادر أنه يجري حاليا تقييم الأضرار التي لا تقل عن عدة مئات الآلاف من اليورو، وفق «فرانس برس».

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وقال مصدر مطّلع على القضية إن «العديد من الساعات والمجوهرات والحقائب الفاخرة» سرقت من الشقة الواقعة في الدائرة السابعة في العاصمة الفرنسية، مؤكدا معلومة أوردها موقع «أكتو17».

وفُتح تحقيق في «سطو على مسكن» وأوكل إلى وحدة مكافحة الجريمة في الشرطة القضائية في باريس، كما أعلنت من جانبها النيابة العامة في العاصمة.

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