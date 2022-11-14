للمرة الأولى.. «علي بابا» ترفض نشر حصيلة مبيعات «يوم العزاب»

القاهرة - بوابة الوسط

للمرة الأولى في تاريخها، رفضت شركة التجارة الإلكترونية «علي بابا» نشر أرقام المبيعات الكاملة، لحدثها السنوي «يوم العزاب».

ويعتبر «يوم العزاب» الذي أطلق عام 2009، أكبر حدث سنوي للتجارة الإلكترونية في العالم، مع تفوّقه على أحداث أميركية مماثلة مثل «بلاك فرايداي» و«سايبر مونداي» من حيث المبيعات.

وبلغت مبيعات «علي بابا» الصينية العام الماضي 540,3 مليار يوان (76,1 مليار دولار)، وفق «فرانس برس».

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وفي بيان أصدرته السبت، قالت «علي بابا» إن نتائج حدث هذا العام «تتماشى مع العام الماضي... رغم التحديات الكلية والتأثير المرتبط بكوفيد» دون تقديم تفاصيل.

وأضافت أن نحو 290 ألف علامة تجارية شاركت في نسخة العام 2022، فيما قدّم التجار مستويات متفاوتة من الحسومات ابتداء من أواخر أكتوبر.

وكانت شركة «سينتون» للبحوث قدّرت في اليوم السابق أن منصات من بينها «علي بابا» و«جاي دي.كوم» حققت مجتمعة 262 مليار يوان بين الساعة الثامنة مساء الخميس والثانية (06,00 ت غ) بعد ظهر الجمعة.

يوم العزاب

لكن «يوم العزاب» شهد تراجعا في السنوات الأخيرة وسط حملة بكين على المنصات الإلكترونية وتضاؤل التغطية الإعلامية الحكومية.

في أبريل 2021، فرضت الهيئات الناظمة غرامة مقدراها 2,8 مليار دولار على مجموعة «علي بابا» لممارساتها المناهضة للمنافسة، فيما تضاءل حضور مؤسسها جاك ما على الساحة العامة بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وهناك عامل آخر يتمثل في تراجع إنفاق المستهلكين مع استمرار بكين في إستراتيجية «صفر كوفيد» التي أدت إلى تخفيضات واسعة في الأجور وتعطيل سلاسل التوريد.