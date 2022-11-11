«كي إف سي» تدعو زبائنها للاحتفال بذكرى هجمات نازية

القاهرة - بوابة الوسط

لحثهم على تناول الدجاج المقلي والجبن، أرسلت «كنتاكي فرايد تشيكن» (كي إف سي) إشعار لزبائنها في ألمانيا، يشجعهم على إحياء ذكرى هجمات نازية ضد مصالح اليهود سنة 1938خلال ما عُرف بـ«ليلة البلور».

فيما اضطرت سلسلة المطاعم العالمية الشهيرة للاعتذار سريعا، وعزت في رسالة أخرى بعد حوالى ساعة ما حصل إلى «خطأ في نظامنا».

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وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة أرسلت إخطاراً الأربعاء يقترح على الزبائن «تدليل أنفسهم» في ذكرى «ليلة البلور» التي سُميت كذلك بسبب كثافة الزجاج المتناثر من محلات اليهود المحطمة خلال هذه الهجمات.

ففي التاسع من نوفمبر 1938، أضرمت حشود نازية النيران ونهبت كنسا وشركات مملوكة لليهود في جميع أنحاء ألمانيا، في ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه بداية حملة الرايخ الثالث للقضاء على اليهود، وفق «فرانس برس».

ليلة البلور

وجاء في الرسالة «في ذكرى ليلة البلور - دلل نفسك بالمزيد من الجبن الطري والدجاج المقرمش. الآن في KFCheese!».

وجاء في الرسالة «نحن آسفون للغاية، سوف نتحقق من عملياتنا الداخلية على الفور حتى لا يتكرر ذلك. المعذرة رجاءً عن هذا الخطأ».