شابات في شبه الجزيرة العربية يحلمن بالتغيير

القاهرة - بوابة الوسط

من دول الخليج الغنية بالنفط إلى اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم في حرب طاحنة متواصلة منذ ثماني سنوات، تحلم شابات في شبه الجزيرة العربية بالتغيير في مجتمع محافظ، فيخضن غمار مجالات متنوعة من الثقافة إلى الرياضة إلى السياسة.

نبدأ من الصفر

في حلبة للكارتينغ بالعاصمة السعودية الرياض، تستعد الشابة إسراء الدخيل التي تحلم في أن تصبح أول بطلة سعودية في رياضة المحركات وتمثيل بلادها في المسابقات، لخوض سباق بمواجهة 15 شخصا كلهم من الرجال، وفق «فرانس برس».

وتعمل إسراء كباحثة في مجال الكيمياء الجيوفيزيائية في مختبر، من أجل تمويل شغفها الحقيقي بينما تبحث في الوقت ذاته عن رعاة لدعمها، ولا تخفي تفاؤلها.

وتقول الشابة (28 عاما) التي تتدرّب خمسة أيام في الأسبوع بصالة رياضية لمدة ساعتين أو ثلاث «أرى مستقبلا جيدا لي في السعودية». وتتابع بعد أن حلت رابعة في السباق، «عندما نبدأ من الصفر، هناك العديد من التحديات للوصول إلى المركز الأول».

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وتقول «أرغب في أن أكون مثالا لجميع الفتيات اللواتي شعرن بالنقص. حتى لو بدأن في وقت متأخر أو مررن بصعوبات أو عقبات أو معوقات. ولكن لن نسمح لها بأن توقفنا وسنستمر».

شريكات

تحلم كفى مرعي (28 عاما) في أن تصبح أول وزيرة تعليم في اليمن الذي تمزقه حرب طاحنة. وتترأس مرعي إدارة تنمية المرأة في منطقة حضرموت.

في طريقها إلى مركز عملها بمدينة سيئون، تقول لأحد الحراس «أنا المديرة هنا». وتقول لـ«فرانس برس»، «أريد أن أحتلّ مكانة أكون فيها صانعة القرار أو أشارك مع صنّاع القرار في اتخاذه، خصوصا في ما يتعلق بالمرأة»، مشيرة إلى أن هناك طريقا طويلا قبل أن يتم اعتبار النساء «شريكات للرجال» في بناء المجتمع. وتعرب عن أملها في أن «يكون هناك بلد آمن ويمن سعيد».

تطور سريع

في مقهى بالعاصمة القطرية الدوحة، تعمل الشابة الجوهرة آل ثاني (27 عاما) التي أسست موقعا إلكترونيا باسم «نساء قطر» يروي قصص نساء قطريات من الجيل القديم أو الجديد في الإمارة الخليجية الصغيرة.

وتعترف الشابة، وهي رامية سهام محترفة، بأنها «مدركة تماما لامتيازاتي وحظي بأنني نشأت في كنف عائلة متعلمة وفي عائلة تدعم أفرادها بغض النظر عن الجنس». وتشير إلى وضع نساء أخريات في الإمارة الخليجية الثرية والمحافظة، قد يكون «مختلفا بشكل كبير».

وبحسب آل ثاني، تشجّعها قصص النجاح، موضحة أن هذا مؤشر على «التقدم السريع للغاية» الذي حققته قطر. وتضيف «إذا نظرتم إلى من هم في مراكز متقدمة، يمكن رؤية نساء قطريات كثيرات، ربما ليس بالقدر الذي نرغب في رؤيته». وتتابع «كما قلت، تقدّم سريع للغاية، وتغييرات سريعة جدا في فترة زمنية قصيرة جدا».

المركز الأول

أصبحت حبيبة ماهر (18 عاما) أول لاعبة غولف في البحرين. تتدرّب الشابة البحرينية في ناد متخصص بالعاصمة المنامة.

وتقول الفتاة التي بدأت دراستها الجامعية في الجامعة الأميركية بالمنامة «حلمي هو المشاركة في بطولات عالمية مثل دورة جمعية الغولف للسيدات ضد نساء العالم المحترفات». وتضيف «أحلم بالفوز بالمركز الأول وأرفع راية بلادنا لأظهر أننا قادرات كنساء بحرينيات على القيام بذلك والفوز بالمركز الأول».