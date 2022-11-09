2.04 مليار دولار يحصل عليها فائز بيانصيب «باوربول»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح شخص من ولاية كاليفورنيا في انتزاع الجائزة الكبرى ليانصيب «باوربول» الأميركي التي بلغت قيمتها رقما قياسيا عالميا هو 2.04 مليار دولار، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المنظمة، الثلاثاء، بعدما تراكمَ هذا المبلغ خلال أشهر لم يتمكن فيها أيّ كان من الفوز.

وبيعت البطاقة الفائزة في متاجر يملكها رجل من أصل سوري بكاليفورنيا، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «باوربول» أن تذكرة واحدة فحسب في كل أنحاء الولايات المتحدة تطابقت مع الأرقام الخمسة التي أسفر عنها السحب وهي 10 و33 و41 و47 و56 و10 للرقم الإضافي «باوربول».

أول ملياردير بواسطة اليانصيب

ميوأشارت هيئة اليانصيب بكاليفورنيا في تغريدة على شبكة «تويتر»، الثلاثاء، إلى أن الفائز هو أول شخص من كاليفورنيا يصبح مليارديرا بواسطة اليانصيب، لافتة إلى أن البطاقة الفائزة بيعَت في «جوز سيرفيس سنتر» (Joe's Service Center) في ألتادينا، وهو متجر بمحطة للمحروقات يملكه جو شحيد السوري الأصل، وحصل على عمولة بقيمة مليون دولار.

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ويتعين على الفائز بالجائزة الاختيار بين تسلمها كاملة ولكن مقسّطة على 30 قسطا خلال 29 عاما، أو دفعة واحدة، وفي هذه الحال لا يحصل سوى على 997,6 مليون دولار، وفقا لشركة «باوربول».

وحتى ليلة، الإثنين، لم ينتج عن 40 سحبا متتاليا أي فائز بالجائزة الكبرى، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها التراكمية إلى مبلغ مذهل يزيد عن ملياري دولار.

ولم تكن فرصة الفوز بالجائزة تتعدى نسبة واحد على 292,2 مليونا، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخ