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وجبة بيورو واحد فقط للطلاب الفرنسيين الفقراء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 10:53 صباحا
وجبة بيورو واحد فقط للطلاب الفرنسيين الفقراء
طالبة في إحدى المطاعم الجامعية في كورسيكا الفرنسية بتاريخ التاسع من سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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وعدت الحكومة الفرنسية، الاثنين، تقديم وجبة غذائية بتكلفة يورو واحد فقط حتى عيد الميلاد، للطلاب الفقراء حتى أولئك غير الحائزين منحاً دراسية.

يأتي ذلك في ظل الجدل القائم حول وضع الطلاب الفقراء في فرنسا، وفق وكالة «فرانس برس».

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وقالت وزيرة التعليم العالي، سيلفي روتايو، في حديث إذاعي «ينبغي ألا يظلّ هؤلاء (الطلاب الفقراء) منعزلين ويعانون صعوبات يواجهونها»، مشيرةً إلى نظام سيُتاح لـ»الطلاب الفقراء جميعهم».

وسيصبح بإمكان الطلاب غير القادرين على تأمين تكلفة الوجبات الحصول على وجبة غذائية حتى عيد الميلاد بغض النظر عن مستواهم المادي. ثم سيُدرَس ملف كلّ واحد منهم للتوصل ما إذا كان هناك إمكانية للاستمرار في توفير الوجبات لهم بيورو واحد.

تكلفة الوجبات
وتتحمّل الدولة تكلفة هذه الوجبات، وقالت روتايو إنّ ذلك «سيكلّفها 50 مليون يورو لعام 2023».

ورداً على سؤال في شأن تقليص كميات الوجبات التي توفرها بعض المطاعم الجامعية وتحديداً في منطقة رين، وهي خطوة يشتكي منها الطلاب، أكدت الوزيرة أنّ «عدم خفض كمية الوجبات أمر مفروغ منه».

وأضافت «لا ينبغي بتاتاً أن يكون هناك طلاب يذهبون إلى صفوفهم ببطون فارغة».

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