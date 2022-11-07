تعرف إلى سبب تخلي رئيس كوريا الجنوبية السابق عن كلبيه

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي-إن للتخلص من كلبين أهداه إياهما زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرا إلى أن سيول لا توفر الدعم المطلوب له لتربيتهما، على ما أفاد مكتبه، الإثنين.

وعقب القمة الثالثة التي جمعت الكوريتين في سبتمبر 2018، قدّم كيم لرئيس كوريا الجنوبي آنذاك هدية هي عبارة عن كلبين من نوع بونغسان: ذكر اسمه «سونغ كانغ» وأنثى هي «غومي»، عربون صداقتهما، وفق «فرانس برس».

وأنجب الكلبان سبعة جراء خلال فترة مون الرئاسية، إلا أنّ الرئيس السابق أخذ فقط جروا واحدا و«سونغ كانغ» و«غومي» إلى منزله بعد انتهاء فترة ولايته في مايو 2022. وأوضح مكتبه في بيان أن الكلاب وبموجب قانون السجلات الرئاسية، هي قانونا ملك للدولة وينبغي إعادتها للرئاسة، إلا أن اتفاقا جرى توقيعه في آخر يوم من ولاية مون يشير إلى أن الكلاب بعهدته.

وتضمن الاتفاق بندا يفيد بأن الحكومة عليها توفير دعم لتغطية نفقات تربية الكلاب التي تبلغ 2,5 مليون وون (1800 دولار) شهريا، على ما ذكرت تقارير محلية.

إلا أن مكتب مون أشار إلى أن الاتفاق لم يُحترم بسبب اعتراض قدّمه المكتب الرئاسي لخليفته رئيس كوريا الجنوبية الحالي يون سوك يول. وأكد مكتب مون أن الأخير مستعد لتسليم الكلاب.

أفراد العائلة

وأضاف «إذا نظرنا إلى التقدم المحرز حتى الآن، يبدو أن المكتب الرئاسي لا يظهر تجاوبا في شأن إسناد إدارة الكلاب لمون»، مشيرا إلى أن الرئيس السابق «كان على استعداد للتخلي عن تربية الكلاب لو أن الحكومة توصلت إلى خطة أفضل لهذا الموضوع».

ونفى المكتب الرئاسي المزاعم التي تناولها مكتب مون، مشيرا إلى أن النقاشات بين الوزارات المعنية لا تزال قائمة.

وأثار مصير الكلاب موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل التي طلب عدد من مستخدميها تولي تربيتها.

وقال أحد المستخدمين إن «الكلاب هي بمثابة أفراد العائلة. فكيف يمكن التخلي عنها لسبب سخيف كالأموال».

وكلاب بونغسان تمثل كلاب صيد ذات وبر أبيض سميك وأذنين مروّستين وعينين عسليتين، وتُعرَف بولائها لأصحابها وذكاء تتمتع به ويعود أصلها إلى منطقة بونغسان شمال كوريا الشمالية.