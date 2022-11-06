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امرأة سويسرية سيئة الحظ.. سيارتها دهستها 3 مرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 10:23 صباحا
امرأة سويسرية سيئة الحظ.. سيارتها دهستها 3 مرات
علم سويسرا (أ ف ب)
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كشفت شرطة بلدية سانت غالن (شمال شرق سويسرا)، السبت، أن امرأة (45 عامًا) أصيبت بجروح بالغة، بعدما دهستها سيارتها ثلاث مرات.

وأفيد بأن السائقة ترجلت سيارتها الصغيرة لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها لم توقف تشغيل المحرك.

وما كان من السيارة التي كانت متوقفة على طلعة خفيفة إلا أن بدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس، وفق «فرانس برس».

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وعبثًا حاولت صاحبتها وقفها، إذ سقطت على الأرض، فدهستها المركبة للمرة الأولى، على ما نقلت وكالة «إي تي إس» عن الشرطة.

وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجددًا في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانيةً.

ومع ذلك لم تتوقف السيارة، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يضع حاجز خشبي حدًا لحركتها المجنونة. ونقلت المرأة إلى المستشفى وهي في حال خطرة.

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