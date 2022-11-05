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1,6 مليار دولار تبحث عن «صاحب النصيب»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 11:26 صباحا
1,6 مليار دولار تبحث عن «صاحب النصيب»
أشخاص يشترون تذاكر يانصيب في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية في 3 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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أعلن القائمون على الجائزة الكبرى ليانصيب أميركي سيقام السحب عليه، السبت، أنها باتت الأعلى بين جوائز اليانصيب في العالم، بعدما ارتفعت إلى 1,6 مليار دولار.

وراح المبلغ المتراكم للجائزة الكبرى ينمو أسبوعاً بعد أسبوع، على مدى 39 سحباً لم يتمكن أحد خلالها من تخمين الأرقام الستة الصحيحة، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشركة في بيان إن الرقم القياسي لعدد سحوبات «باوربول» المتتالية من دون أن يحصل أحد على الجائزة الكبرى سيُعادل في حال لم تفز أي تذكرة بمبلغ الـ 1,6 مليار دولار الذي يُجرى عليه السحب السبت.

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وبات المبلغ يتجاوز أكبر جائزة مُنحت حتى اليوم على الإطلاق. وكان عدد من المحظوظين انتزعوا مناصفة عام 2016 مبلغاً قياسياً هو 1,586 مليار دولار، اعتُبر يومها «جائزة القرن».

ويحلم كثر من الأميركيين بالحصول على هذه الجائزة باستثناء سكان خمس ولايات ليس ليانصيب «باوربول» رخصة فيها، بينها هاواي وألاسكا، وليس في مقدور هؤلاء تالياً سوى الاكتفاء بمتابعة السحب، أو الانتقال إلى ولايات أخرى للتمكن من المشاركة فيه.

فرصة الفوز بالجائزة
لا تتعدى فرصة الفوز بالجائزة أصلاً نسبة واحد على 292,2 مليون، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.

ويمثل مبلغ 1,6 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على أن تُدفع جائزته في 30 قسطاً خلال 29 عاماً.

أما إذا شاء تسلّم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 782,4 مليون دولار. واياً كانت الصيغة التي يختارها، ستؤدي الضرائب إلى حسم جزء من المبلغ الذي يفوز به.

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