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جثة هندي تجتاز 900 كيلومتر على متن قطار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 03:32 مساء
جثة هندي تجتاز 900 كيلومتر على متن قطار
مجموعة من القطارات داخل محطة في حيدر أباد بالهند في 26 فبراير 2013 (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الهندية، الخميس، العثور على جثة رجل في مراحيض قطار هندي بعدما اجتاز مسافة تقرب من 900 كيلومتر.

وبحسب السلطات، توفي الرجل على الأرجح بعيد صعوده إلى القطار، في ولاية بيهار شرق البلاد، وبقي لساعات في المراحيض، وفق «فرانس برس».

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وأوضح الضابط في شرطة سكك الحديد، رام ساهاي، أن ركاباً اشتكوا، الأحد، من «رائحة نتنة حقاً» كانت منبعثة من المراحيض، إلى أن قرر العناصر خلع الباب. وعندها، كان القطار قد اجتاز أكثر من 900 كيلومتر في 24 ساعة.

وقال ساهاي الذي يمارس مهامه في شاه جهانبور بولاية أوتار براديش شمال الهند، إن «باب المراحيض كان مغلقا من الداخل وعندما فتحناه، عثرنا على الجثة».

وأضاف «لا نعرف شيئا بعد عن هذا الرجل. هو نزل على الأرجح في القطار في محطة الفرز قبل يومين أو ثلاثة من اكتشاف جثته».

تأخير القطار
وأشارت معلومات صحفية إلى أن هذه الحادثة تسببت بتأخير القطار لحوالى خمس ساعات قبل إكمال رحلته باتجاه مدينة أمريتسار في شمال البلاد، عقب انطلاقه من ساهارسا بولاية بيهار.

وأوضح طبيب متعاون مع هيئة سكك الحديد في تصريحات أوردتها صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أن الجثة كانت في حال تحلل لدى العثور عليها، ويبدو أن صاحبها «توفي بعد دخوله في غيبوبة» عندما كان في المراحيض.

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