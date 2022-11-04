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5 أسود أفريقية تثير الرعب في حديقة حيوانات أسترالية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 10:54 صباحا
5 أسود أفريقية تثير الرعب في حديقة حيوانات أسترالية
صورة التقطت في 9 سبتمبر 2021 لشبلين في حديقة أمنيفيل للحيوانات في فرنسا (أ ف ب)
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من أجل البحث عنها وإعادتها إلى الأقفاص، أغلقت الشرطة حديقة تارونغا للحيوانات في سيدني، الأربعاء، بعد هروب خمسة أسود أفريقية.

ودوّت صفارات إنذار في مختلف أنحاء حديقة الحيوانات، وهو موقع سياحي أُغلق أمام العامة خلال هذه الوقائع، قبل الإمساك بالأسود وإعادتها إلى حظيرتها.

وقال المدير التنفيذي لحديقة الحيوانات سايمن دافي للصحفيين إن المشاركين في عملية البحث اضطروا إلى حقن شبل بإبرة مخدرة، وفق «فرانس برس».

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وأوضح أن «هذا الحادث يحمل أهمية ونجري عملية تدقيق كاملة لتحديد كيفية خروج الأسود من حظيرتها الرئيسية»، مضيفاً «ليست لدينا التفاصيل الدقيقة عن طريقة حصول ذلك وسببه».

وأعلنت حديقة تارونغا الواقعة في حي راق في سيدني، مطل على دار الأوبرا الشهيرة في المدينة، عزمها إعادة فتح أبوابها بصورة طبيعية في وقت لاحق من النهار.

حظيرة الأسود
وشوهد حراس في حديقة الحيوانات يتحققون من السياجات في حظيرة الأسود، للتحري عن إمكان وجود أضرار.

ويصل وزن الأسد الأفريقي البالغ إلى 250 كيلوغراماً، فيما الإناث منها قد يصل وزنها إلى 180 كيلوغراماً.

 نمر بنغالي
وكان نمر بنغالي يبلغ سنتين هرب من حظيرته في الحديقة عينها سنة 1946، مثيراً بحسب معلومات صحافية «حالة هلع جنونية» قبل القضاء عليه على يد حارس في الحديقة.

ومن حالات هروب الحيوانات الشهيرة في سيدني، ما حصل في فبراير 2020 عندما رأى مارة ثلاثة قردة رباح تركض في موقف سيارات في وسط المدينة بعد الهرب من مختبر للبحوث الطبية.

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