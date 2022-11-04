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جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 10:20 صباحا
جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟
علم إيطاليا في بكين، 20 فبراير 2022 (أ ف ب)
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تحقق النيابة العامة، في مدينة جنوى الإيطالية، في مقتل شخص من البيرو بسهم أطلقه إيطالي، مع ترجيح بأن يكون للجريمة دوافع عنصرية.

وكان خافيير ألفريدو روميرو ميراندا، وهو عامل (41 عاماً)، يحتفل مساء الثلاثاء بميلاد ابنه، الذي رأى النور في اليوم السابق، عندما قُتل بسهم أطلقه من نافذته حرفي إيطالي (63 عاماً) يدعى إيفاريستو سكالكو.

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وبحسب شهود عيان، أطلق المهاجم في البداية إهانات عنصرية ضد روميرو ميراندا وصديق بيروفي كان برفقته، قبل أن يعود مسلحاً، وفق «فرانس برس».

وتظهر مقاطع فيديو التقطها المارة إيفاريستو سكالكو، متوجها لمساعدة ضحيته قبل وصول سيارة إسعاف. وأوقفته الشرطة بعد فترة وجيزة، وصادرت من منزله ثلاثة أقواس وعشرات المقذوفات.

انزعج من الضجيج
وأوضح القاتل المفترض أنه انزعج من الضجيج وطلب مراراً من الرجلين الابتعاد، لكن من دون جدوى، فيما تلقى في المقابل وابلاً من الإهانات والمقذوفات. وتوفي الرجل البيروفي في المستشفى متأثراً بإصابة تعرض لها في الكبد.

ودان رئيس بلدية جنوى جيوفاني توتي الخطوة «المجنونة». وكتب على تويتر «لا يمكن لأي احتفالات أو ضوضاء أو أي موقف آخر أن يبرر رد الفعل هذا».

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