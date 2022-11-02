Atwasat

الحيتان الزرقاء تبتلع نحو عشرة ملايين قطعة من البلاستيك يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 03:29 مساء
الحيتان الزرقاء تبتلع نحو عشرة ملايين قطعة من البلاستيك يوميًا
زعنفة حوت أزرق قبالة ميريسا في سريلانكا في مارس 2009 (أ ف ب)
alwasat radio

تبتلع الحيتان الزرقاء يوميًا نحو عشرة ملايين قطعة من البلاستيك الدقيق، بحسب تقديرات نُشرت أمس الثلاثاء، ما يبيّن أن لهذا التلوث تأثيرًا أكبر مما كان يُعتقد سابقًا على أكبر حيوان في العالم.
فقد عُثر على شظايا بلاستيكية صغيرة سواء في أعماق المحيطات أو على أعلى الجبال، وحتى داخل الأعضاء البشرية والدم.

وأجرى عدد من الباحثين دراسة نُشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» تهدف إلى تقدير كمية المواد البلاستيكية الدقيقة التي تبتلعها الحيتان وذلك وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووضع العلماء لهذا الغرض نوعًا من الملصقات على 191 من الحيتان الزرقاء ذات الزعانف والحدباء التي تعيش قبالة سواحل كاليفورنيا لتتبع تحركاتها.

وقالت المعدّة الرئيسية للدراسة، الباحثة في جامعة ولاية كاليفورنيا في فوليرتون شيريل كاهاين رابورت، «هي أشبه بـ+آبل ووتش+ على ظهر حوت».

وأوضحت الاختصاصية في مجال الحيتان لوكالة فرانس برس أن البيانات التي جُمِعت أظهرت أن هذه الحيوانات تتغذى بشكل رئيسي على أعماق تتراوح بين 50 و250 مترًا، حيث يوجد «أكبر تركيز من البلاستيك الدقيق في العمود المائي».

ثم لجأ الباحثون من خلال نمذجة ثلاثة سيناريوهات إلى تقدير عدد «اللقمات» اليومي للحيتان وحجم كل منها وما كانت تصفيه.

وفي السيناريو الأكثر احتمالًا، تبيّن أن الحيتان الزرقاء تبتلع ما يصل إلى عشرة ملايين قطعة من البلاستيك الدقيق يوميًا.

ورجّحت الدراسة أن يكون أكبر حيوان عاش على وجه الأرض هو أكبر مستهلك للبلاستيك الدقيق، إذ يستهلك ما يصل إلى 43.6 كيلوغرام يوميًا.

ومع أن هذا الرقم يحمل على الاعتقاد تلقائيًا أن الحيتان تبتلع كميات كبيرة من المواد البلاستيكية الدقيقة وهي تشق طريقها عبر المحيط، وجد الباحثون أن الأمر ليس كذلك.
ففي الواقع، دخلت نسبة 99 في المئة من هذه المواد البلاستيكية الدقيقة أجسام الحيتان لأنها كانت أصلًا داخل فرائسها.

ورأت شيريل كاهاين رابورت أن هذا الأمر «مقلق» لأن البشر يأكلون هذه الفرائس أيضًا. وقالت «نحن نأكل أيضًا الأنشوجة والسردين»، مضيفة أن «الكريل (وهي قشريات صغيرة على شكل روبيان) هي قاعدة الشبكة الغذائية» في سلسلة الغذاء البحرية.

وذكّرت العالمة بأن الأبحاث السابقة أظهرت أن الكريل يأكل الجزئيات البلاستيكية الدقيقة في حال كان موجودًا في خزان يحتوي عليها.

ويسعى الباحثون إلى تحديد مدى الضرر الذي تتسبب به الجسيمات البلاستيكية التي تبتلعها الحيتان بعدما قدروا كميتها.

واعتبرت شيريل كاهاين رابورت أن «مدى السميّة مرتبط بحجم الجرعة».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: بث مباشر لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»

شاهد: بث مباشر لمباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول

ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر في موعدها

قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر ...
«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!
«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟

«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية

«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)

«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق الحبوب»

بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق ...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»

تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي

لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي
«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب الوطني

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب ...
منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود

منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود
توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة

السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل ...
انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر

انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر
7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
هونغ كونغ تضبط 1,8 طن ميثامفيتامين داخل ماء جوز الهند
هونغ كونغ تضبط 1,8 طن ميثامفيتامين داخل ماء جوز الهند
عكس التيار.. سود أميركيون يحاولون عبور «عقدة تاريخية»
عكس التيار.. سود أميركيون يحاولون عبور «عقدة تاريخية»
يابانيون يحطمون الرقم القياسي لأصحاب الاسم والشهرة نفسيهما
يابانيون يحطمون الرقم القياسي لأصحاب الاسم والشهرة نفسيهما
تعرف إلى أطول قطار ركاب في العالم
تعرف إلى أطول قطار ركاب في العالم
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الرجل «الأكثر قذارة في العالم» عن 94 عاما بإيران
وفاة الرجل «الأكثر قذارة في العالم» عن 94 عاما بإيران...
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني...
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح...
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي...
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء ......
المزيد
الحيتان الزرقاء تبتلع نحو عشرة ملايين قطعة من البلاستيك يوميًا
الحيتان الزرقاء تبتلع نحو عشرة ملايين قطعة من البلاستيك ......
30 مليون دولار للحصول على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
30 مليون دولار للحصول على نسخة نادرة من الدستور الأميركي...
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي...
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس
36 مليون دولار تعويضا عن السجن ظلما بتهمة اغتيال مالكولم إكس...
تعرف إلى أطول قطار ركاب في العالم
تعرف إلى أطول قطار ركاب في العالم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط