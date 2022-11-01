رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنته صفحة «فيسبوك» الرسمية الخاصة بالطاهي الشهير أسامة السيد وفاة «الشيف» المصري، الذي ألهم الكثير من ربات البيوت والفتيات على مدار سنوات طويلة، بوصفاته ونصائحه، من خلال عدة برامج تلفزيونية، وعبر مواقع التواصل، التي شهدت سيلا من العبارات المؤثرة في وداعه.

وأسامة السيد هو أحد أشهر الطهاة في العالم العربي، كما أنه مستشار تغذية ومقدم برامج تلفزيونية عديدة، إلى جانب عمله كنائب رئيس جمعية «الشيفات المصريين».

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ونشرت الصفحة، الإثنين، «بوست» جاء فيه: «انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وانهالت التعليقات من متابعي الشيف بالدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وكان آخر ما كتب الشيف أسامة صاحب الوجه البشوش، الذي صارع المرض لسنوات عدة، هو طلبه للدعاء، حيث كتب: «أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم، أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن».

سيرة ومسيرة

ويعد الشيف أسامة السيد واحدا من أوائل مقدمي برامج الطبخ على شاشة التليفزيون، وقدم برنامج «بالهنا والشفا» العام 1991 على قنوات «إم بي سي» و«إيه إن إيه» الأميركية والذي يعد أول برنامج طبخ يقدم على الفضائيات العربية، وفي العام 2002 قدم برنامجه الشهير «مطبخ سي السيد»، على شاشة قناة دريم، وبعدها قدم برنامج «مع أسامة أطيب»، على قناة دبي وكانت آخر برامجه في الطبخ هو «من مطبخ أسامة» في العام 2015و والمذاع عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، حسب «القاهرة 24».

الشيف المصري الشهير أسامة السيد (الإنترنت)