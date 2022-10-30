تعرف إلى أطول قطار ركاب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

بطول نحو كيلومترين ومئة عربة، شكل أطول قطار ركاب في العالم، السبت، جبال الألب السويسرية.

وأعلنت شركة السكك الحديد المحلية (Rhaetian Railway Company (RhB أنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول قطار للركاب، في حدث أقيم بمناسبة الذكرى السنوية الـ175 لإنشاء نظام السكك الحديد السويسري، وفق «فرانس برس».

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واجتاز القطار الذي يبلغ طوله 1910 أمتار، والمكون من 25 قطاراً مجمّعاً، مسافة 25 كيلومتراً في أقل من 45 دقيقة بين بريدا وألفانيو في كانتون غراوبوندن السويسري.

وقال مدير شركة السكك الحديد ريناتو فاسياتي لصحيفة «بليك» المحلية «بالنسبة لي، هذا الأمر يجسد ببساطة الكمال السويسري».

القطار الأحمر

وأوضح ناطق باسم «RhB» أن القطار الأحمر التابع للشركة كان أطول بمئات الأمتار من ذلك الذي سجل الرقم القياسي السابق في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي.

وسافر القطار الذي كان فيه 150 راكباً، على خط ألبولا للسكك الحديد، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، مروراً بـ22 نفقاً و48 جسراً في هذه المنطقة من جبال الألب.