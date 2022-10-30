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يابانيون يحطمون الرقم القياسي لأصحاب الاسم والشهرة نفسيهما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 01:00 مساء
يابانيون يحطمون الرقم القياسي لأصحاب الاسم والشهرة نفسيهما
مشاركون في أكبر تجمع لأشخاص يحملون الاسم والشهرة نفسيهما في طوكيو في 29 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
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شهدت العاصمة اليبانية طوكيو، السبت، اجمع 178 شخصا يحملون جميعاً اسم هيروكازو تاناكا، محطمين الرقم القياسي المسجل قبلاً من 164 امرأة يحملن اسم مارتا ستيوارت.

فمن هيروكازو تاناكا البالغ ثلاث سنوات، إلى رجل ثمانيني يحمل الاسم عينه أتى من هانوي، ارتدى جميع المشاركين في الحفلة قميصاً يحمل اسمهم المشترك، وجلسوا في مسرح مزدحم لمدة 5 دقائق، بحسب قواعد موسوعة غينيس، قبل أن يعلن مسؤول في المنظمة رسمياً تسجيل الرقم القياسي الجديد، وفق «فرانس برس».

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وقال هيروكازو تاناكا (53 عاما)، القائم على هذا التجمع بعد سنوات من الجهود والإخفاقات، «لم أتوقع قط أن نحطم مثل هذا الرقم القياسي السخيف».

ولتمييز 178 شخصاً يتشاركون اسم هيروكازو تاناكا، أُسند لكلّ منهم اسم مستعار مستوحى من هواياتهم أو مهنتهم أو طبقهم المفضل.

الرقم القياسي العالمي 
كان الرقم القياسي العالمي «لأكبر تجمع لأشخاص يحملون الاسم والشهرة نفسيهما»، سجلته سابقاً 164 امرأة يحملن اسم مارتا ستيوارت اجتمعن في إطار برنامج تلفزيوني في نيويورك hgعام 2005.

وخطرت فكرة تحقيق مثل هذا الرقم القياسي على بال القائم عليها عام 1994، عندما سمع في الأخبار اسم لاعب البيسبول هيروكازو تاناكا، وشعر بـ«فرح عارم» لتشاركهما الاسم عينه.

وفشلت محاولة تحطيم هذا الرقم السياسي مرتين، لا سيما في عام 2017 عندما التقى 87 من أصحاب هذا الاسم فقط.

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