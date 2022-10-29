هونغ كونغ تضبط 1,8 طن ميثامفيتامين داخل ماء جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

في أكبر عملية محلياً، أعلنت السلطات في هونغ كونغ، السبت، أن السلطات الجمركية ضبطت كونغ 1,8 طن من الميثامفيتامين المهرب من المكسيك في عبوات من ماء جوز الهند.

اكتشف عناصر الجمارك هذه الكمية الهائلة من الميثامفيتامين السائل داخل عبوات مملوءة بماء جوز الهند كانت معدة للتصدير إلى أستراليا، وفق «فرانس برس».

وأوضح المسؤول الجمركي فونغ هيونغ وينغ أن عبوات «ماء جوز الهند الواردة من المكسيك نادرة جدا (...) آخر شحنة من هذا النوع وصلت سنة 2016 ولم يكن يتعدى وزنها ستة كيلوغرامات»، لافتا إلى أن حجم الشحنة المضبوطة أثار الريبة.

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وقال مسؤول مكتب التحقيقات بشأن المخدرات في جمارك هونغ كونغ لي كا مينغ، «نعتقد أن الميثامفيتامين السائل الشديد النقاوة، مصدره أميركا الجنوبية. وقد جرى توضيبه محلياً وإرساله إلى هونغ كونغ بعد سلوك مسار شاق، بغية إرساله لاحقا إلى أستراليا».

شبكة واسعة لتهريب المخدرات

تأتي هذه الشحنة على الأرجح من شبكة واسعة لتهريب المخدرات، وفق سلطات هونغ كونغ التي تسجل ازديادا في عمليات ضبط مخدرات الميثامفيتامين. ولم توقف السلطات أي شخص حتى الساعة في هذه القضية.

علمت السلطات الجمركية في هونغ كونغ بشأن هذه الشحنة بفضل التواصل الاستخباري الدولي.

وعُثر على البضاعة المهربة التي تناهز قيمتها الإجمالية 140 مليون دولار، بين بضائع أخرى منقولة داخل حاوية، وجرى التعرف عليها باستخدام الأشعة السينية الأحد الفائت.