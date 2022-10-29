Atwasat

هونغ كونغ تضبط 1,8 طن ميثامفيتامين داخل ماء جوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أكتوبر 2022, 12:49 مساء
هونغ كونغ تضبط 1,8 طن ميثامفيتامين داخل ماء جوز الهند
حبوب ميثامفيتامين، 20 وفمبر 2019 في شمال تايلاند (أ ف ب)
alwasat radio

في أكبر عملية محلياً، أعلنت السلطات في هونغ كونغ، السبت، أن السلطات الجمركية ضبطت كونغ 1,8 طن من الميثامفيتامين المهرب من المكسيك في عبوات من ماء جوز الهند.

اكتشف عناصر الجمارك هذه الكمية الهائلة من الميثامفيتامين السائل داخل عبوات مملوءة بماء جوز الهند كانت معدة للتصدير إلى أستراليا، وفق «فرانس برس».

وأوضح المسؤول الجمركي فونغ هيونغ وينغ أن عبوات «ماء جوز الهند الواردة من المكسيك نادرة جدا (...) آخر شحنة من هذا النوع وصلت سنة 2016 ولم يكن يتعدى وزنها ستة كيلوغرامات»، لافتا إلى أن حجم الشحنة المضبوطة أثار الريبة.

- صيادون يعثرون على ميثامفيتامين بـ20 مليون دولار

وقال مسؤول مكتب التحقيقات بشأن المخدرات في جمارك هونغ كونغ لي كا مينغ، «نعتقد أن الميثامفيتامين السائل الشديد النقاوة، مصدره أميركا الجنوبية. وقد جرى توضيبه محلياً وإرساله إلى هونغ كونغ بعد سلوك مسار شاق، بغية إرساله لاحقا إلى أستراليا».

شبكة واسعة لتهريب المخدرات
تأتي هذه الشحنة على الأرجح من شبكة واسعة لتهريب المخدرات، وفق سلطات هونغ كونغ التي تسجل ازديادا في عمليات ضبط مخدرات الميثامفيتامين. ولم توقف السلطات أي شخص حتى الساعة في هذه القضية.

علمت السلطات الجمركية في هونغ كونغ بشأن هذه الشحنة بفضل التواصل الاستخباري الدولي.

وعُثر على البضاعة المهربة التي تناهز قيمتها الإجمالية 140 مليون دولار، بين بضائع أخرى منقولة داخل حاوية، وجرى التعرف عليها باستخدام الأشعة السينية الأحد الفائت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى

في مخيم الزعتري.. جيل جديد من الأطفال اللاجئين السوريين ولد في المنفى
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
ماسك يعلن تشكيل «مجلس إشراف على المحتوى» لمنصة «تويتر»

ماسك يعلن تشكيل «مجلس إشراف على المحتوى» لمنصة «تويتر»
إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر

إيران توقف مشجعا إسبانيا يرتحل مشيا لحضور مونديال قطر
الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا

الكوارث المناخية تهدد الأمن الغذائي.. أيضا
إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

إيطاليا: 75.8% ارتفاعا في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا
ترامب يعبر عن سروره لأن «تويتر» أصبحت الآن «في أياد أمينة»

ترامب يعبر عن سروره لأن «تويتر» أصبحت الآن «في أياد أمينة»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة التعاون والصداقة
«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟

«فرانس برس»: كيف مول إيلون ماسك صفقة استحواذه على «تويتر»؟
انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي في هون

انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان الخريف السياحي في هون
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المحلة والاتحاد
«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟

«غوغل» يحتفي بالحاجة الحمداوية.. فمن هي؟
«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان الدستوري»

«رايتس ووتش»: عدم منح الجنسية لأولاد الليبيات غير المواطنين تمييز يخالف «الإعلان...
أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد

أول تعليق من كانييه ويست بعدما خسر ملياري دولار في يوم واحد
توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»

توثيق الحسابات الطبية على «يوتيوب»
مساع جزائرية لإجراء انتخابات في ليبيا «دون تدخل أجنبي»

مساع جزائرية لإجراء انتخابات في ليبيا «دون تدخل أجنبي»
جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي

جريدة «الوسط»: خيار التصعيد العسكري يسابق المسار السياسي
إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه

إيلون ماسك يستحوذ على «تويتر» ويسرح رئيسه
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تشارك في «كأس العالم لملوك الطهي» بتونس
ليبيا تشارك في «كأس العالم لملوك الطهي» بتونس
مخبز ياباني يبيع عن طريق الخطأ نسخا بلاستيكية من حلوياته
مخبز ياباني يبيع عن طريق الخطأ نسخا بلاستيكية من حلوياته
انخفاض مستويات القراءة لدى التلاميذ الأميركيين بسبب «الجائحة»
انخفاض مستويات القراءة لدى التلاميذ الأميركيين بسبب «الجائحة»
ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه
ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه
ترامب يبيع شركة «ملكة جمال الكون» لمتحولة جنسيا
ترامب يبيع شركة «ملكة جمال الكون» لمتحولة جنسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب لحماية الأرض
رسميا.. ناسا تحقق إنجازا تاريخيا وتنجح في تحويل مسار كويكب ......
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا
المليونيرة المزيفة ترفض ترحيلها من الولايات المتحدة إلى ......
وفاة الرجل «الأكثر قذارة في العالم» عن 94 عاما بإيران
وفاة الرجل «الأكثر قذارة في العالم» عن 94 عاما بإيران...
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني
جدل في النرويج بسبب علاقة الأميرة مارتا لويز بمعالج روحاني...
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح...
المزيد
هونغ كونغ تضبط 1,8 طن ميثامفيتامين داخل ماء جوز الهند
هونغ كونغ تضبط 1,8 طن ميثامفيتامين داخل ماء جوز الهند...
توم برادي وجيزيل بوندشن يعلنان انفصالهما
توم برادي وجيزيل بوندشن يعلنان انفصالهما...
السجن مدى الحياة لأسترالية قطعت رأس صديقتها
السجن مدى الحياة لأسترالية قطعت رأس صديقتها...
ترامب يبيع شركة «ملكة جمال الكون» لمتحولة جنسيا
ترامب يبيع شركة «ملكة جمال الكون» لمتحولة جنسيا...
ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه
ألمانيا تعمل على تشريع استهلاك الحشيشة لغايات الترفيه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط