السجن مدى الحياة لأسترالية قطعت رأس صديقتها

القاهرة - بوابة الوسط

تابع الملايين عبر شاشات االتلفزيون مباشرة، الجمعة، الحُكم على أسترالية بالسجن مدى الحياة لقطعها رأس صديقتها، في إطار محاكمة جرت في لندن.

ودينت جيما ميتشل (38 عاماً)، بجريمة قتل في يونيو 2021 أودت بحياة ديبورا تشونغ (67 عاماً).

وبعد أسبوعين من الجريمة، اجتازت ميتشل أكثر من 320 كيلومتراً بالسيارة في اتجاه جنوب غرب إنجلترا، حيث تركت جثة صديقتها المقطوعة الرأس والمتحللة في الغابة، وفق «فرانس برس».

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وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، مع 34 عاماً لا يمكن أن تحظى خلالها بإطلاق سراح مبكر، ونُقل الحكم عليها مباشرة عبر التلفزيون، في سابقة تشهدها بريطانيا على صعيد جرائم قتل النساء.

وبحسب الادعاء، أعدّت ميتشل لجريمتها بعد أن أصبحت صديقة لتشونغ من خلال المشاركة في مجموعة كنسيّة معها.

وقتلت ضحيتها بعد رفض الأخيرة إعطاءها مئتي ألف جنيه استرليني (حوالى 230 ألف دولار) لتمويل عمليات إصلاح لمنزلها المتداعي. وكتبت بعدها وصية مزيفة تلحظ تلقيها جزءاً من ميراث تشونغ تُقدّر قيمته بـ700 ألف جنيه استرليني (حوالى 812 ألف دولار).

فقدان تشونغ

وعند فقدان تشونغ، أكدت ميتشل في بادئ الأمر أنها كانت تزور أفراداً من العائلة «في مكان قريب من البحر». لكن ميتشل كانت قد قطعت رأس ضحيتها واحتفظت ببعض من أشلائها في حديقة منزلها، وفق الادعاء.

وكانت جيما ميتشل التي تخصصت في طب العظام، تتباهى عبر الشبكات الاجتماعية بمهاراتها في التشريح البشري، لكنها نفت أي صلة لها بجريمة قتل تشونغ.

وقال القاضي ريتشارد ماركس إنها لم تظهر «أي ندم ولا تزال تنكر بالكامل» أي دور لها في هذه الجريمة «الصادمة للغاية».

وهذه ثاني مرة يُسمح فيها لكاميرات بأن تنقل مباشرة النطق بحكم داخل محكمة جنائية، وأول مرة يكون فيها المتهم امراة.