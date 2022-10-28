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ترامب يبيع شركة «ملكة جمال الكون» لمتحولة جنسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أكتوبر 2022, 12:30 مساء
ترامب يبيع شركة «ملكة جمال الكون» لمتحولة جنسيا
الجنوب أفريقية زوزيبيني تونزي (وسط) بعد تتويجها ملكة لجمال الكون، 8 ديسمبر 2019، أتلانتا في الولايات المتحدة (أ ف ب)
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في مقابل 20 مليون دولار، نجحت امرأة الأعمال التايلاندية المتحولة جنسياً، آن جاكابونج جاكراجوتاتيب، في الاستحواذ على الشركة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون.

وبذلك، باتت «آن جاي كاي إن»، وهي نجمة تلفزيونية مشهورة تدافع عن حقوق مجتمع المثليين والمتحولين أول امرأة تملك الشركة المنظمة للمسابقة الجمالية الشهيرة، والتي كانت مملوكة سابقاً لدونالد ترامب، وفق «فرانس برس».

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وتتولى جاكراجوتاتيب إدارة مجموعة «جاي كاي إن غلوبل»الإعلامية (JKN Global) وهي معروفة في بلدها بتقديمها النسخة التايلاندية من «بروجكت رانواي» (Project Runway)، وهو برنامج من نوع تلفزيون الواقع عن الموضة. وتقدر مجلة «فوربس» ثروة جاكراجوتاتيب بـ170 مليون دولار.

وأملت جاكراجوتاتيب في أن يساهم استحواذها على شركة «مِس يونيفرس أورغانيزيشن» المنظمة لمسابقة ملكة جمال الكون، في تعزيز صورة تايلاند في الخارج.

وقالت للصحفيين في بانكوك «آمل في أن يخدم (هذا الشراء) تأثير تايلاند ويجذب المزيد من السياح إلى بلدنا».

 إنهاء المفاوضات
واستغرق إنهاء المفاوضات مع المالك السابق «آي إم جي» (IMG)، وهي شركة تابعة لشركة الترفيه الأميركية العملاقة «إنديفور» نحو عام.

وستبقى المديرة العامة للشركة، آيمي إمريش، والرئيسة التنفيذية، بولا شوغارت، في منصبيهما.

وانطلقت مسابقة ملكة جمال الكون قبل 71 عاماً، وتقام النسخة المقبلة منها في نيو أورلينز الأميركية في يناير المقبل. وتُنقل وقائع المسابقة تلفزيونياً إلى 165 دولة.

 دونالد ترامب
تملك مجموعة «جاي كاي إن غلوبل» أساساً حقوق توزيع أفلام وثائقية أجنبية وبرامج روائية تلفزيونية وبرامج من نوع تلفزيون الواقع في تايلاند.

وتتولى «آي إم جي» تنظيم المسابقة منذ عام 2015، بعدما استحوذت عليها من رجل الأعمال والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان يمتلكها منذ عام 1996.

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