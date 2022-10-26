مخبز ياباني يبيع عن طريق الخطأ نسخا بلاستيكية من حلوياته

القاهرة - بوابة الوسط

يشكل تجسيد الأطباق بنسخ مطابقة مصنوعة من البلاستيك نشاطا اقتصاديا بملايين الدولارات في اليابان، لكنّ نسخا مزيفة من إحدى الحلويات في متجر محلي كانت واقعية لدرجة أن خمسا منها بيعت لزبائن عن طريق الخطأ.

وتُصنع العينات البلاستيكية من الأطباق، المعروفة باسم «شوكوهين سامبورو»، بعناية كبيرة لتقديم صورة للزبائن عن الطعام المباع تكون أقرب ما يمكن إلى الواقع، وفق «فرانس برس».

غير أن نسخا بلاستيكية من حلوى «تارت البيض» مصنوعة من شركة «أندروز إغ تارت» التي تتخذ مقرها في مدينة أوساكا اليابانية، كانت مقنعة لدرجة أن الموظفين في الموقع أنفسهم وقعوا في فخها وباعوا بشكل غير متعمد خمسا منها لزبونتين في كشك موقت قرب محطة توتوري للقطارات في غرب البلاد.

وقال ممثل عن الشركة، الأربعاء، «نحن آسفون حقا لأننا بعنا هذه العينات عن طريق الخطأ».

وتنبهت موظفة إلى الخطأ بُعيد البيع، فيما أعادت الزبونتان القطع البلاستيكية إلى الكشك قبل أن تباشرا بأكل الحلوى المزيفة.

وتفاديا لتكرار مثل هذه الحالات، ستُستخدم ملصقات تعريف لتمييز الحلوى الحقيقة عن تلك البلاستيكية.