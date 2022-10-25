ليبيا تشارك في «كأس العالم لملوك الطهي» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط: نجاح العجيلي

تحتضن مدينة الحمامات التونسية، في الفترة من20 إلى 22 ديسمبر، «المهرجان الدولي الأول لملوك الطهي»، الذي تنظمه جمعية الطباخ المدرسي، بمشاركة 18 دولة عربية وأوروبية من بينها ليبيا.

وقال رئيس المهرجان، رياض الشامخي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «الهدف من تنظيم هذا الحدث هو التعريف بالموروث الثقافي الغذائي التونسي بلمسة عصرية ومحاكاة الأطباق العالمية، إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال استقبال الضيوف الدولية».

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وأضاف أن هذه المسابقة ستكون على المستوى الفردي للمشاركين في فئات عديدة كالطبخ والحلويات والمعجنات والنحت على الخضروات والفواكه، إذ يختار المشارك فئة أو أكثر للمشاركة وتكون مستوحاة من الموروث الثقافي الغذائي لبلده مقدما بلمسة عصرية.

مسابقة المنتجات

عن المسابقة الخاصة بالمنتخبات، أوضح الشيف رياض مدير هذه التظاهرة أن «كل دولة ستشارك بمنتخب للتنافس على لقب الدورة وهو كأس العالم لملوك الطهي»، مشيرا إلى أن لجنة تحكيم المسابقات ستكون ممثلة من أبرز المختصين في العالم في الطبخ، مبينا أن «عديد القنوات التلفزيونية الدولية عبرت عن رغبتها في نقل هذا الحدث العالمي».

مدينة الحمامات التونسية تستضيف «المهرجان الدولي الأول لملوك الطهي»، بمشاركة 18 دولة عربية وأوروبية من بينها ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)

مدينة الحمامات التونسية تستضيف «المهرجان الدولي الأول لملوك الطهي»، بمشاركة 18 دولة عربية وأوروبية من بينها ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)

مدينة الحمامات التونسية تستضيف «المهرجان الدولي الأول لملوك الطهي»، بمشاركة 18 دولة عربية وأوروبية من بينها ليبيا (خاص لـ بوابة الوسط)