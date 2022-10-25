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وفاة الرجل «الأكثر قذارة في العالم» بإيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أكتوبر 2022, 01:10 مساء
وفاة الرجل «الأكثر قذارة في العالم» بإيران
«عمو حاجي» على أطراف قرية دجكه بمحافطة فارس الإيرانية، 28 ديسمبر 2018 (أ ف ب)
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توفي رجل إيراني كان يعرف بـ«الأكثر قذارة في العالم» لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، الثلاثاء.

ورحل الرجل المكنّى «عمو حاجي» الذي لم يستحمّ على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد، بقرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية، الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك إلى «إصابته بالمرض»، وفق «فرانس برس».

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية الى أنه تم إعداد وثائقي عنه العام 2013 بعنوان «الحياة الغريبة لعمو حاجي».

وأشارت «إرنا» إلى أنه قبل أشهر «وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية إلى الحمام من أجل الاغتسال».

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